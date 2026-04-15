زيلينسكي في روما لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء زيارة لروما يُجري خلالها محادثات مع المسؤولين الإيطاليين، في وقت يضغط على حلفائه الأوروبيين لمساعدته في تعزيز قدرات كييف في مجال الدفاع الجوي  بما يتيح له التصدي للهجمات الروسية. 

ويلتقي زيلينسكي خلال زيارته رئيسة الوزراء الإيطالية ذات التوجّه اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، الداعمة بشدة لكييف، غداة زيارة له إلى ألمانيا، حيث اتفق مع المستشار فريدريش ميرتس على تعزيز التعاون العسكري، لا سيما في مجال الطائرات المسيّرة.

واستبق زيلينسكي لقاءه ميلوني بمنشور على منصة إكس أشار فيه إلى أن “التعاون في مجال الدفاع الجوي يتصدر أولويات أوكرانيا الدبلوماسية في الوقت الراهن”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى صواريخ دفاع جوي كل يوم (…) يواصل فيه الروس ضرباتهم على مدننا”، غداة غارات روسية طالت مختلف أنحاء أوكرانيا وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل، بحسب السلطات الإقليمية.

وزار زيلينسكي أيضا النروج الثلاثاء، حيث اتفق مجددا مع رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وقال الرئيس الأوكراني للتلفزيون الألماني إن مسألة شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة التي خفّضت دعمها في عهد الرئيس دونالد ترامب أصبحت “مشكلة كبيرة”.

ويضغط زيلينسكي على الدول الأوروبية للانضمام إلى برنامج “قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا” الذي أُطلِق العام الفائت ويتيح لكييف الحصول على أسلحة مموَّلة من الدول الأوروبية.

وقد أرسلت إيطاليا أسلحة إلى كييف، من بينها منظومة الدفاع الجوي الفرنسية الإيطالية “سامب/تي” (SAMP/T)، لكنها لم تنضم إلى برنامج “قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا”.

