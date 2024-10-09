زيلينسكي في كرواتيا لحضور قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كرواتيا الأربعاء للمشاركة في قمة بين أوكرانيا ودول جنوب شرق أوروبا ترمي إلى إظهار “دعم المنطقة للشعب الأوكراني” وتقديم المساعدة العسكرية للقوات التي تواجه التقدم الروسي على الجبهة الشرقية.

وقبيل الظهر، نشر زيلينسكي على تلغرام صورة لوصوله.

ويشارك في قمة دوبروفنيك رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 12 دولة (ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا واليونان وكوسوفو، مولدافيا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا).

ومن المتوقع الإعلان عن تعاون عسكري جديد والتوقيع على “إعلان دوبروفنيك” لإدانة الهجوم الروسي ودعم سلامة أراضي أوكرانيا وانضمامها إلى الإتحاد الأوروبي وضمان إعادة إعمار البلاد عند انتهاء الحرب.

ووعد رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش بأن بلاده ستظهر “تضامنها مع أوكرانيا، حتى عسكريا”.

كما سيتم توقيع اتفاق تعاون طويل الأمد بين كرواتيا وأوكرانيا التي يمكن أن تنهل بشكل خاص من الخبرة الكرواتية في إزالة الألغام بعد حرب التسعينيات والاجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الحرب.

واشار بلينكوفيتش الذي زار كييف ثلاث مرات منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، إلى أن كرواتيا أرسلت على مدى العامين الماضيين مساعدات، وخاصة عسكرية، إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

وقال وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان الاثنين “نتوقع من المنطقة أن تتحد لإظهار دعمها لأوكرانيا”.

وتأتي زيارة زيلينسكي، وهي الأولى له إلى كرواتيا، في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا التي تتراجع قواتها على الجبهة الشرقية نظرا لافتقارها إلى العدد والعتاد.

ومؤخرا أعرب الرئيس الأوكراني الذي ينتهز فرصة كل رحلة له إلى الخارج للمطالبة بالمزيد من الأسلحة، عن أسفه لأن الغرب “يماطل” في تسليم شحنات الصواريخ طويلة المدى لبلاده.

– إرجاء قمة ألمانيا –

وتثير قضية المساعدات لأوكرانيا الجدل في كرواتيا، ففي حين جعل رئيس الوزراء اليميني المحافظ بلينكوفيتش منها محورا مهما لسياسته الخارجية، رفض الرئيس الاشتراكي الديموقراطي زوران ميلانوفيتش في مطلع تشرين الأول/أكتوبر دعم اقتراح الحكومة بإرسال ضباط كرواتيين لتدريب الجنود الأوكرانيين في إطار مهمة للناتو.

وأوضح ميلانوفيتش الذي يعتبر منصبه فخريا ولكنه يظل قائدا للقوات المسلحة، أنه لن يسمح للجنود الكرواتيين “بالمشاركة في الأنشطة التي تدفع كرواتيا إلى الحرب”.

وبعد دوبروفنيك، كان من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا السبت لحضور قمة دولية بشأن الدفاع عن بلاده.

وأشار الرئيس الأوكراني الى أنه سيطرح “إجراءات واضحة وملموسة بهدف تحقيق نهاية منصفة للحرب”.

ولكن بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء زيارته إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون الذي يهدد بضرب فلوريدا ليل الأربعاء إلى الخميس، تم تأجيل الاجتماع.

وأوضح الجيش الأميركي “إن الإعلان المتعلق بالاجتماعات المستقبلية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا سيصدر قريبا”.

وتأتي القمة في توقيت حساس، اذ تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، أبرز داعمي أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ بدء الحرب. وتخشى كييف أن تؤدي عودة الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض الى تبديل موقف واشنطن حيال الدعم العسكري المقدّم اليها.

لجف/ريم/نور