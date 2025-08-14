زيلينسكي في لندن للقاء رئيس الوزراء قبل القمة الأميركية-الروسية

afp_tickers

4دقائق

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن الخميس لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل القمة الأميركية الروسية المقررة الجمعة في ألاسكا.

ووصل زيلينسكي عند الساعة 09,40 (08,40 ت غ) إلى مقر ستارمر في داونينغ ستريت، حيث تعانقا وتصافحا قبل التوجه إلى الداخل.

وكان ستارمر أكد الأربعاء أن هناك الآن فرصة “حقيقة” لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في قاعدة جوية في أقصى شمال الولاية الأميركية، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها للرئيس الروسي بدخول أراض غربية منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأدى تصعيد الهجوم الروسي في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى عدم دعوة زيلينسكي إلى اجتماع أنكريدج الجمعة، إلى تفاقم المخاوف من أن ترامب وبوتين قد يتوصلان إلى اتفاق يفرض تنازلات مؤلمة على أوكرانيا.

وقرب خطوط المواجهة الخميس، أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص واشتعال حرائق في منطقتين في جنوب البلاد ومصفاة نفط.

وتعتبر كييف هذه الضربات ردا عادلا على الهجمات الصاروخية والمسيّرات التي تشنها موسكو بشكل يومي على المدنيين في أوكرانيا.

ونظرا إلى الوضع المتوتّر، بذلت كل الأطراف جهودا حثيثة خلال الساعات التي سبقت اجتماع الجمعة.

– “الكرة في ملعب بوتين” –

وتحدث زيلينسكي الذي يرفض التنازل عن أراض لروسيا، هاتفيا الأربعاء مع ترامب، كما فعل زعماء أوروبيون أعربوا بعد ذلك عن ثقتهم في أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى وقف إطلاق النار بدلا من الحصول على تنازلات من كييف.

لكن ترامب أرسل رسائل متضاربة. ففي حين قال إنه قد ينظم بسرعة قمة ثلاثية مع كل من زيلينسكي وبوتين، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، حذّر من نفاد صبره تجاه الأخير.

وقال الأربعاء لصحافيين “إذا رأيتُ أنه من غير المناسب عقده لأننا لم نحصل على الإجابات التي يجب أن نحصل عليها، فلن يكون هناك اجتماع ثانٍ”.

وأضاف “إذا سارت الأمور على ما يرام في الاجتماع الأول، سنجري اجتماعا ثانيا سريعا” يضم بوتين وزيلينسكي.

وأمل زيلينسكي من جهته الأربعاء “أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع” بين ترامب وبوتين الجمعة في ألاسكا هو “وقف إطلاق نار فوري”.

وتحدّث زيلينسكي من برلين حيث استقبله المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإجراء اجتماع عبر الفيديو مع ترامب، وكبار القادة الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال ستارمر الأربعاء إن الداعمين العسكريين لأوكرانيا، أي ما يسمى بتحالف الراغبين، وضعوا خططا عسكرية قابلة للتنفيذ في حال وقف إطلاق النار لكنهم مستعدون أيضا لزيادة الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف خلال اجتماع القادة الأوروبيين الأربعاء “هذه الحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم نقترب بعد… من أي فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار” ومضى قائلا “لدينا الآن هذه الفرصة بفضل العمل الذي قام به الرئيس (الأميركي)”.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته “الكرة الآن في ملعب بوتين”.

بورز-جكب/الح/ناش