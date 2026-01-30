زيلينسكي يؤيد وقف إطلاق النار وروسيا تقصف أوكرانيا رغم تدخل ترامب

ستوقف أوكرانيا الضربات بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية إذا التزمت روسيا بالمثل، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة، بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا في وقف الهجمات على كييف في درجات حرارة جليدية.

وقال ترامب الخميس إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف ومدن أخرى بسبب موجة البرد التي تجتاح أوكرانيا.

وأعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الأميركي طلب وقف الهجمات حتى الأول من شباط/فبراير.

وأدت الضربات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أغرق البلاد في أزمة إنسانية جديدة.

ورغم تصريحات ترامب أطلقت القوات الروسية عشرات الطائرات المسيرة وصاروخا واحدا على أوكرانيا خلال الليل، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني.

وذكر مسؤولون أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنى سكني في منطقة زابوريجيا وسط البلاد، وببنى تحتية مدنية في منطقة تشيرنيهيف في الشمال.

وقال زيلينسكي، الذي رحب بإعلان ترامب، “إذا لم تضرب روسيا بنيتنا التحتية للطاقة – محطات التوليد أو أي أصول طاقة أخرى – فلن نضربها”. وهي تصريحات أدلى بها للصحافيي وحُظر نشرها حتى الجمعة.

وتأتي تصريحات ترامب وزيلينسكي بشأن إمكانية خفض التصعيد في الحرب، التي تقترب من عامها الرابع، قبل أيام قليلة من جولة ثانية من المحادثات في أبوظبي بين مفاوضين روس وأوكرانيين.

ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات، بعد جولة عُقدت الأسبوع الماضي، على قضايا رئيسية عالقة لا سيما مطالبة روسيا بمنطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا.

– ترامب يجري اتصالا “لطيفا جدا” مع بوتين –

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية أطلقت 111 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا واحدا خلال الليل، ما أسفر عن إصابة شخص في مبنى سكني بمدينة زابوريجيا الصناعية.

وقال مسؤولون في منطقة تشيرنيهيف (شمال) إن مسيرات روسية استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينة تشيرنيهيف، عاصمة المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال ترامب إنه طلب شخصيا من بوتين وقف الهجمات على كييف ومدن وبلدات أخرى، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة بأن ترامب “قدّم طلبا شخصيا إلى الرئيس بوتين بالامتناع عن شن غارات على كييف لمدة أسبوع حتى الأول من فبراير/شباط، بهدف تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات”.

ولم يوضح بيسكوف متى تم ذلك.

واستهدفت روسيا مرارا منشآت الطاقة خلال جميع فصول الشتاء في سياق الحرب، غير أن حملة هذا العام تأتي وسط أحد أبرد فصول الشتاء منذ سنوات، ما يزيد من تعقيد أعمال التصليح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوكرانية انخفاض معدلات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر خلال الأيام القادمة.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي الخميس “لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وقد طلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين وقف قصف كييف والمدن المجاورة لمدة أسبوع، وقد وافق على ذلك… كان ذلك لطيفا جدا”.

وأضاف زيلينسكي أنه يعوّل على واشنطن لضمان وقف إطلاق النار الذي نوقش مبدئيا خلال الجلسة الأولى من محادثات أبو ظبي.

– خلاف مستمر بشأن السيادة على منطقة –

ناقشت الأطراف الثلاثة في تلك المحادثات مطالبة روسيا بضم مناطق أوكرانية للمرة الأولى بشكل علني، لكن المفاوضين لم يحرزوا أي تقدم يُذكر بهذا الشأن.

وقال زيلينسكي “حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية بشأن مسألة السيادة، وتحديدا فيما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا”.

ويطالب الكرملين أوكرانيا بسحب قواتها من تلك المنطقة حيث لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على بلدات ذات كثافة سكانية كبيرة. وترفض كييف هذا المطلب.

وقال زيلينسكي “أكدنا مرارا استعدادنا لتقديم تنازلات تُفضي إلى إنهاء حقيقي للحرب، ولكنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمساس بوحدة أراضي أوكرانيا”.

ومسألة تبادل أسرى الحرب ورفات الجنود القتلى من الملفات القليلة التي ما زالت تشكّل مجالا للتنسيق بين كييف وموسكو، وهي قضية أحرز فيها الطرفان تقدما خلال محادثات في تركيا العام الماضي.

لكن زيلينسكي أشار إلى أن روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى.

وقال “إنهم غير مهتمين على نحو خاص بالتبادل، إذ لا يشعرون بأن ذلك يحقق لهم فائدة”.

