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زيلينسكي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نظيره الإماراتي

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي الثلاثاء، حيث بحثا تعزيز  التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن الرئيس الإماراتي قوله خلال اللقاء بن زايد إن بلاده “تولي اهتماما كبيرا ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة”، مشددا على “نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأكد بن زايد “حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها”.

من جهته، أعرب زيلينسكي عن شكره للإمارات على “الجهود الدبلوماسية المتواصلة في تبادل الأسرى” بين أوكرانيا وروسيا.

وأدت الإمارات وساطات مهمة بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت في عمليات تبادل أسرى وإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا طوال فترة الحرب.

ووقع الطرفان في قصر الشاطئ “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”، بحسب بيان (وام).

وكان الرئيس الأوكراني أعلن مساء الأحد وصوله إلى الإمارات في زيارة تحمل “برنامجا إنسانيا كبيرا”، وذلك قبيل اجتماع متوقع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو له أثناء نزوله من الطائرة في الإمارات وإجراء محادثات مع مسؤولين.

وقال عبر تلغرام إن “الأولوية هي إعادة مزيد من أفراد شعبنا إلى الوطن من الأسر. بالإضافة إلى الاستثمار والشراكة الاقتصادية. برنامج إنساني كبير”.

بور/

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