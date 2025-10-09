زيلينسكي يتهم روسيا بالسعي لزرع الفوضى من خلال استهداف منشآت الطاقة

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى “زرع الفوضى” في أوكرانيا من خلال تكثيف ضرباتها في الفترة الأخيرة على منشآت الطاقة والسكك الحديد في البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها على منشآت الكهرباء والغاز والسكك الحديد في مناطق أوكرانية عدّة مع بدء انخفاض درجات الحرارة، في ظلّ مخاوف من تصاعد القصف الروسي مع حلول الشتاء كما حصل في السنوات الماضية، ما حرم ملايين الأوكرانيين من التيّار والتدفئة.

وقال زيلينسكي الأربعاء خلال حديث مع وسائل إعلام، من بينها وكالة فرانس برس، كان يحظر نشر مقتطفات منه قبل الخميس إن “هدف روسيا هو زرع الفوضى وممارسة ضغوط نفسية على السكان من خلال ضرب منشآت الطاقة والسكك الحديد”.

وأشار إلى أن “الهجمات الروسية تطرح ضغطا قويا” على قطاع الغاز في أوكرانيا، ما قد يدفع كييف إلى زيادة وارداتها.

والشتاء الماضي، أدّى القصف الروسي إلى تراجع الإنتاج الوطني للغاز في أوكرانيا إلى النصف.

وتسببت ضربات روسية في انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من أوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي، وأصابت قاطرتين في محطة بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وألحقت سلسلة جديدة من الضربات شنّتها روسيا ليل الأربعاء إلى الخميس، أضرارا في البنية التحتية للطاقة ومبان مدنية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل في منطقة أوديسا (جنوب)، وفق حاكم المنطقة أوليغ كيبر.

تُستهدف مستودعات هذا الميناء المطل على البحر الأسود والذي يُعدّ محوريا للتبادل التجاري في أوكرانيا، بشكل دائم منذ بدء الهجوم الواسع الذي شنّته موسكو في شباط/فبراير 2022.

في غضون ذلك، أعلن زيلينسكي عبر حسابه في منصة إكس، أنّ وفدا أوكرانيا برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو سيتوجه إلى الولايات المتحدة “مطلع الأسبوع المقبل”.

وأوضح أنّ المسائل التي ستُناقش ستشمل الطاقة والدفاع الجوي في مواجهة تزايد الهجمات الليلية للطائرات المسيرة الروسية، و”تجميد الأصول” الروسية في الخارج، بموجب العقوبات الدولية السارية.

– “تحدّينا المقبل” –

وفي حديثه أمام الصحافيين، أكّد زيلينسكي أنه يرى “النتائج الإيجابية” لحملة الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية التي تسبّبت في ارتفاع أسعار الوقود في روسيا منذ الصيف.

وأفاد الحاكم أندريه بوتشاروف الخميس بأن منشآت نفطية في منطقة فولغوغراد الروسية تعرضت الليلة الماضية لقصف بطائرات مسيرة أوكرانية عدة.

واستهدفت أوكرانيا أخيرا محطة للكهرباء في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، متسبّبة في انقطاع التيّار.

وقال الرئيس الأوكراني “في ما يخصّ ضرباتنا في العمق الروسي… فلها نتائج إيجابية”، مشيرا إلى “نقص في الوقود بنسبة 20% من الحاجات” في روسيا.

وأشاد زيلينسكي مجدّدا بالهجوم المضاد الذي شنّته قوّاته ردّا على تقدّم كبير للجيش الروسي هذا الصيف بالقرب من دوبروبيليا، معتبرا أن هذه العملية “أفشلت الحملة الهجومية الروسية الصيفية”.

وأوضح أن الوضع في شرق البلاد، بالقرب من مدينتي دوبروبيليا وبوكروفسك (منطقة دونيتسك)، وكذلك بالقرب من نوفوبافليفكا (دنيبروبيتروفسك)، هو الأكثر “توترا”.

وقال عن منطقة دنيبروبيتروفسك التي دخلها الجيش الروسي هذا الصيف للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف سنة من الهجوم “هذا هو تحدّينا المقبل”.

وقُتل ثلاثة أشخاص في غارات روسية بطائرات مسيرة في منطقة سومي (شمال)، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف.

وتعرّضت روسيا الإثنين والثلاثاء إلى هجومين بمسيّرات كانا من أقوى الهجمات الجوية الأوكرانية عليها منذ 2022 استخدم في كلّ منهما أكثر من مئتي طائرة مسيّرة.

