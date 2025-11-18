زيلينسكي يتوجّه إلى تركيا الأربعاء سعيا لإحياء مفاوضات السلام

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنه سيتوجه إلى تركيا الأربعاء لمحاولة إحياء مفاوضات السلام واستئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، فيما أفاد الكرملين بأنه لن يرسل أي مبعوث روسي إلى تركيا.

في الأثناء، أشار مسؤولان أوكرانيان إلى أن زيلينسكي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تركيا.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي “غدا (الأربعاء)، سأعقد اجتماعات في تركيا. نستعد لإحياء المفاوضات، ووضعنا حلولا سنقترحها على شركائنا”، من دون أن يذكر المسؤولين الذين يعتزم لقاءهم.

وأضاف “نعمل أيضا على استئناف عمليات تبادل الأسرى وإعادة أسرانا إلى ديارهم”.

وأفاد الكرملين بأنه لن يرسل أي مبعوث روسي إلى تركيا خلال زيارة زيلينسكي.

وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي “كلا، لن يكون هناك مبعوث روسي في تركيا غدا”.

من جانبه، أكد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس بأنّ “الهدف الرئيسي من الزيارة هو إعادة إشراك الأميركيين” في جهود السلام.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأنه من المقرر أن يلتقي زيلينسكي نظيره التركي إردوغان في أنقرة.

من جانبه، كشف مسؤول أوكراني آخر يشارك في التحضير للاجتماع بأن ويتكوف سينضم على الأرجح إلى المحادثات مع زيلينسكي في تركيا.

عُقدت جولات مفاوضات عدة في اسطنبول لمحاولة إيجاد حلّ للنزاع الروسي الأوكراني الذي بدأ عام 2022، لكنّها لم تحقق أي تقدّم يُذكر حتى الآن، باستثناء عمليات تبادل أسرى وإعادة رفات جنود قتلوا في المعارك.

وتعود آخر عملية تبادل أسرى إلى تشرين الأول/أكتوبر.

ولا تزال مواقف الطرفين متعارضة تماما بشأن شروط السلام، وإقرار وقف إطلاق النار، أو حتى عقد لقاء بين قادتهما.

والسبت، أشار رستم عمروف، أحد أعضاء الوفد الأوكراني الذي سبق أن زار تركيا، إلى أنه زار تركيا مؤخرا للمطالبة بالإفراج عن “1200 أوكراني محتجزين” في روسيا.

يقوم زيلينسكي منذ الاثنين بجولة على حلفاء غربيين لطلب مزيد من الدعم فيما تستهدف روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الثلاثاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك فيليبي السادس، بعد يوم من زيارته فرنسا.

بور-فف/رك/لين