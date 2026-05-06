زيلينسكي يتّهم روسيا باختيار مواصلة الحرب في ظل تعثّر دعوات الطرفين لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن روسيا قرّرت رفض الجهود الرامية لوضع حد للقتال وإنقاذ الأرواح عبر شنّ هجمات جديدة على أوكرانيا التي دعت إلى وقف أحادي الجانب لإطلاق النار.

وتعزّز تصريحاته احتمالات تنفيذ أوكرانيا ضربات انتقامية ضد موسكو أثناء فعاليات مقررة في موسكو للاحتفال بذكرى الانتصار الروسي على النازية في الحرب العالمية الثانية يوم التاسع من أيار/مايو، بعدما أعلن الكرملين أنه سيوقف هجماته على أوكرانيا في ذلك اليوم، على أمل قيام كييف بالمثل.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن “خيار روسيا يُعدّ رفضا واضحا لوقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح”.

وشدّد على أن أوكرانيا سبق وتعهّدت “الرد بالمثل” على مقترح روسيا وقف إطلاق النار نهاية الأسبوع، عندما ينزل الروس عادة إلى الشوارع في أنحاء البلاد للاحتفال بـ”يوم النصر”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “من الواضح بالنسبة لأي شخص منطقي أن حربا شاملة وقتل الناس يوميا هو توقيت سيء لإقامة +احتفالات+ عامة”.

وأعلنت كييف أن روسيا هاجمت شرق وجنوب أوكرانيا بأكثر من مئة مسيّرة بعد يوم على مقتل نحو 30 مدنيا أوكرانيا بضربات روسية.

ولم تعلن موسكو قط نيتها الامتثال إلى دعوة كييف لوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل السادس من أيار/مايو، في هدنة دعا إليها زيلينسكي ردا على إعلان روسيا عن وقف لإطلاق النار من جانبها أثناء احتفالات “يوم النصر” في الساحة الحمراء في موسكو السبت.

وانتقد زيلينسكي ما وصفه بـ”النفاق المطلق” من روسيا بسبب دعوتها إلى وقف إطلاق النار لحماية العرض العسكري المرتقب في أحد أهم أيام السنة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تواصل شن هجمات دموية على بلاده.

– معارك على الجبهة –

وأفاد ضابط أوكراني في الجبهة الشرقية وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن “العدو واصل تنفيذ هجمات مشاة ومحاولات لضرب مواقعنا”.

ولفت إلى أنه بما أن روسيا “لم تمتثل” إلى وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف، “ردّت وحدتنا بالمثل وتصدت لجميع الاستفزازات”.

وقال قيادي آخر على الجبهة إن “حدّة العمليات القتالية ما زالت عند المستوى ذاته”.

وأشار إلى أن وحدته ترد بمبدأ “العين بالعين والسن بالسن”.

وذكرت كييف أنّ شخصا على الأقل قُتل في الضربات التي وقعت ليلا.

كما استهدفت القوات الروسية روضة أطفال في منطقة سومي الحدودية (شرق) صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل حارس أمني، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

لم يعلّق الكرملين على وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف واكتفى بمطالبة الجانب الأوكراني بوقف الهجمات يوم التاسع من أيار/مايو.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنها أسقطت 53 مسيّرة أوكرانية بين الساعة 21,00 و07,00 (18,00 و04,00 ت غ)، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالأيام السابقة.

ولم توضح إن كانت أي المسيّرات نفّذت الهجوم بعد الموعد الذي كان ينبغي أن تبدأ فيه الهدنة أحادية الجانب عند منتصف الليل.

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أسفرت هجمات بمسيّرات أوكرانية على شمال القرم التي ضمتها روسيا عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات المُعيّنة من موسكو في شبه الجزيرة.

وجاءت الضربة بعد ساعات على قصف روسيا عدة مدن أوكرانية في هجمات كانت الأكثر دموية منذ أسابيع، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة.

ودعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا إلى إدانة الهجمات وقال إن ضربة استهدفت وسط مدينة زابوريجيا وأودت بـ12 شخصا “لم تكن مبرّرة عسكريا على الإطلاق”.

– هجمات في عمق الأراضي الروسية –

كثّف الجانبان هجماتهما في الأسابيع الأخيرة إذ أودت الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات بمئات آلاف الجنود وعشرات آلاف المدنيين.

واستهدفت كييف الثلاثاء عمق الأراضي الروسية حيث قتلت شخصين في تشيبوكساري، وهي مدينة مطلة على نهر فولغا، على بعد مئات الكيلومترات عن أوكرانيا.

أثارت الهجمات حالة من القلق في روسيا قبيل عرض التاسع من أيار/مايو التقليدي إذ أعلنت روسيا بأنها لن تستخدم معدات عسكرية في العرض لأول مرّة منذ نحو 20 عاما.

كما بدأت قطع الإنترنت على مستوى المدينة حتى السبت.

ووصف زيلينسكي ذلك بأنه مؤشر على الضعف قائلا “يخافون من إمكانية تحليق مسيّرات فوق الساحة الحمراء”.

ولم تحقق المحادثات الرامية لوضع حد لما بات أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أي تقدّم يذكر وطغت عليها حرب إيران.

وتطالب موسكو بانسحاب أوكرانيا من أربع مناطق تعتبرها تابعة لها، وهي شروط تراها كييف غير مقبولة.

بور-اوك/لين/جك