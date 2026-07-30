زيلينسكي يحضّ حلفاء أوكرانيا على تزويدها المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الحلفاء إلى إرسال المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ البالستية، بعد أن أطلقت روسيا 74 صاروخا و284 طائرة مسيّرة على بلاده خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال زيلينسكي “إن هذا الإرهاب الروسي يثبت مرة أخرى أن الحماية من تهديد الصواريخ الروسية هي الأهم”، مضيفا أن أوكرانيا تواجه “نقصا حرجا في صواريخ الدفاع الجوي من شركائها”.

قُتل ستة أفراد من عائلة واحدة تقيم قرب كريفي ريغ وقضى شخص في كييف وآخر في بولتافا، جراء ضربات روسية ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد ساعات من تحذير زيلينسكي من احتمال تعرّض بلاده لضربة روسية كبرى.

وكتب زيلينسكي عبر اكس “أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة”، داعيا السكان إلى الاحتماء.

وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.

بور-برو/ب ح/رك