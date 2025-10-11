The Swiss voice in the world since 1935
زيلينسكي يحض ترامب على التفاوض لإرساء السلام في أوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

افاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بأنه حض نظيره الاميركي دونالد ترامب على التفاوض من أجل السلام في اوكرانيا بعدما نجح في تأمين اتفاق حول قطاع غزة، وذلك خلال مباحثات هاتفية “إيجابية جدا”.

وكتب زيلينسكي على صفحته على فيسبوك “هنأت الرئيس دونالد ترامب بنجاحه وبالاتفاق حول الشرق الأوسط الذي تمكن من بلوغه، الامر الذي يشكل نجاحا استثنائيا. إذا كان يمكن وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروبا اخرى يمكن أيضا وقفها، بما فيها الحرب التي تشنها روسيا”.

وأوضح أنه ابلغ ترامب بالهجمات الروسية على منشآت الطاقة في بلاده، غداة قصف روسي كثيف حرم مئات آلاف المنازل من التيار الكهربائي وتسبب بمقتل طفل.

واضاف “ناقشنا فرص تعزيز دفاعنا الجوي”، من دون تفاصيل إضافية.

وقال زيليسنكي أيضا “يجب أن تتوافر الإرادة لدى الجانب الروسي للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وهذا يمكن تحقيقه بالقوة”.

ويتوجه وفد أوكراني برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو بداية الأسبوع المقبل الى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتناول إمكان فرض عقوبات على موسكو، فضلا عن ملفي الطاقة والدفاع الجوي لأوكرانيا.

