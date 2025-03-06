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زيلينسكي يدعو إلى “عدم وقف الضغوط على روسيا” بعد ضربة قاتلة على فندق

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى “عدم وقف” الضغوط على روسيا لإنهاء إرهابها” بعدما أدى هجوم صاروخي روسي على فندق في مسقط رأسه إلى مقتل أربعة مدنيين.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ عناصر الإنقاذ في مكان الضربة وهم يستخدمون رافعات وأضواء كاشفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الهجوم على بلدة كريفي ريه في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على إكس أنه “قبل الهجوم مباشرة، دخل متطوعون من منظمة إنسانية، مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الفندق ونجوا”.

وأضاف “يجب ألا يكون هناك أي وقف للضغوط على روسيا لإنهاء هذه الحرب والإرهاب ضد الحياة”. 

وكثفت موسكو قصفها مع تزايد التصريحات المثيرة للانقسام في واشنطن بشأن محادثات محتملة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك إن حصيلة الضربة ارتفعت إلى أربعة بعد وفاة رجل يبلغ 43 عاما في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها. 

وكان ليساك أعلن في وقت سابق إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح. 

وبالإضافة إلى الفندق تضرر 14 مبنى سكنيا ومكتب بريد وقرابة 20 سيارة ومعهد ثقافي و12 متجرا، وفق السلطات.

وجاء الهجوم الأخير على منطقة دنيبروبتروفسك التي تشق القوات الروسية طريقها نحوها، في إطار قصف بعدد كبير من المسيرات وبالصواريخ الروسية ليلا. 

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا شنت هجوما بصاروخين وأكثر من 100 مسيرة، بما فيها مسيرات هجومية وأفخاخ خداعية، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 68 مسيرة روسية.

والضربة من بين أولى الضربات مذ علقت واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، ما سبب انتكاسة جديدة لكييف.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم “تظهر روسيا كل يوم أنها مستعدة لمواصلة الحرب وترويع المدنيين. ولهذا السبب تحتاج أوكرانيا إلى ضمانات أمنية قوية لضمان سلام دائم وعادل”.

وتقع كريفي ريه على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب خط المواجهة في جنوب أوكرانيا وكان يقيم فيها أكثر من 600 ألف شخص قبل الحرب. 

وقال مسؤولون أيضا إن حارس أمن قتل عندما تعرض مستودع للقصف في سومي في الشمال.

بور-جبر/الح-غد/الح

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