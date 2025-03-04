زيلينسكي يدعو إلى “هدنة” لبدء محادثات سلام ويقول إنه يريد “تصحيح الأمور” مع ترامب

afp_tickers

7دقائق

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء هدنة مع روسيا لبدء محادثات حول “سلام دائم” في ظل “القيادة القوية” لدونالد ترامب، وقال إنه يريد “تصحيح الأمور” مع الرئيس الأميركي، معربا عن استعداده لتوقيع اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس “اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض الجمعة، لم يتم بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. من المؤسف أنه حدث بهذه الطريقة. حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل في المستقبل بناءين”.

وأضاف “أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت لتحقيق سلام دائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم”.

وأوضح أن أوكرانيا مستعدة للموافقة على “هدنة في الجو، حظر الصواريخ والمسيّرات ووقف عمليات قصف منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهدنة في البحر فورا، إذا فعلت روسيا الأمر نفسه”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا “ممتنة” للولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية، في ما بدا أنه رد على انتقادات دونالد ترامب الذي اتهمه بعدم الاحترام وعدم الامتنان تجاه بلاده خلال المشادة التي حصلت بينهما في المكتب البيضوي.

وأمر الرئيس الأميركي الاثنين “بتجميد” المساعدات العسكرية الحيوية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

– “كل الوسائل الممكنة” –

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك “نحن نناقش الخيارات مع شركائنا الأوروبيين”، فيما كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة حول “إعادة تسليح أوروبا” والتي تتيح تقديم دعم عسكري “فوري” لأوكرانيا.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة عرضت فيها الخطة على قادة الاتحاد الأوروبي “تواجه أوروبا خطرا واضحا وحاضرا بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا”.

وعرضت فون دير لايين في الرسالة خطة من خمسة أجزاء لتخصيص حوالى 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي، مشيرة إلى “أن مستقبل أوكرانيا حرة ذات سيادة وأوروبا آمنة ومزدهرة، على المحك”.

وعشية القمة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا والمنعقدة في بروكسل، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سيزور باريس الأربعاء للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال للصحافيين في بودابست الثلاثاء “البعض يريد الحرب والبعض الآخر يريد السلام. إنه التحدي الذي نواجهه”، معربا عن أسفه لموقف “حلفائه الأوروبيين” و”الفجوة بين طرفي الأطلسي”.

وستسعى فرنسا إلى “حشد كل الوسائل الممكنة” مع دول أوروبية أخرى للتعويض عن المساعدات العسكرية الأميركية المجمدة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو متحدثا في البرلمان، إن كييف ستحتاج إلى ذخائر و”عدد معين من أنظمة الاستخبارات” أو حتى الوصول إلى “الشبكات والاتصال”.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البولندية عن أسفها لاتخاذ قرار “ذي أهمية سياسية كبيرة” وذلك “من دون أي معلومات أو تشاور” مع حلفاء الولايات المتحدة، معتبرة أن “الوضع خطير جدا”.

كذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي بحسب داونينغ ستريت إن “لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا”.

واعتبر وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين أن قرار ترامب “يدفع (السلام) بعيدا لأنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة المعتدي على الأرض، وهي روسيا”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس شرط عدم الكشف عن هويته “نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنّها تساهم في التوصّل إلى حلّ” يوقف الحرب بين موسكو وكييف.

وقال المسؤول في وقت متقدّم الاثنين إن “الرئيس أوضح أنّه يركّز على السلام. يجب أن يلتزم شركاؤنا أيضا تحقيق هذا الهدف”.

وتلك المساعدات العسكرية هي التي تمت الموافقة عليها في عهد جو بايدن وقد تسلّمت أوكرانيا بعضها لكن لا يزال هناك معدات لم تسلم بعد.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء إن أثر الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بدأ يظهر في المركز البولندي جيسيونكا الرئيسي لدعم أوكرانيا لوجستيا.

– “طعنة” –

وتحدثت صوفيا، وهي أوكرانية تبلغ 33 عاما قابلتها وكالة فرانس برس في كييف عن “طعنة في الظهر” من المسؤولين الأميركيين، معربة عن غضبها مثل العديد من مواطنيها.

وقالت بوجينا أنتونياك، وهي محررة في دار نشر أوكرانية “لم تتمكن روسيا من السيطرة على كييف، لكنها سيطرت على واشنطن بسرعة”.

في واشنطن، واصل الرئيس الأميركي هجومه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي بدأه عند لقائهما في المكتب البيضوي الجمعة وتحول إلى مشادّة علنية صادمة.

وصعد الإثنين تهديداته ضد زيلينسكي متهما إياه بأنه “لا يريد السلام” مع روسيا.

لكن الرئيس الأميركي اعتبر أن الاتفاق بشأن الوصول إلى المعادن الأوكرانية والذي كان من المفترض أن يوقعه زيلينسكي في واشنطن الجمعة، لا يزال من الممكن إبرامه.

دك-فت/لين-ريم-الح/ب ق