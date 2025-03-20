زيلينسكي يدعو الأوروبيين إلى مواصلة الضغط على بوتين

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس حلفاءه الأوروبيين الى مواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يجتمع رؤساء أركان حوالى 30 دولة داعمة لكييف في لندن.

وقال زيلينسكي الخميس في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في قمة في بروكسل، إنه “رغم تصريحات بوتين حول استعداده المزعوم لوقف الهجمات، لم يتغير شيء”.

وأضاف أنه عقب محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، شنّت روسيا ليلا “هجوما ضخما بطائرات مسيّرة، بلغ إجمالي عددها 171 طائرة” وكان هدفها “بنيتنا التحتية”.

واعتبر أن على فلاديمير بوتين أن يوقف مطالبه التي “لا طائل منها” ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا. وتطالب موسكو بإنهاء الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بشكل كامل وترفض فكرة وجود قوات أجنبية في أوكرانيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

في مواجهة هذا التعنت الروسي، دعا الرئيس الأوكراني حلفاءه الأوروبيين إلى الإبقاء على العقوبات ضد موسكو “حتى تبدأ انسحابها من أراضينا”، مضيفا أنه “من الضروري ألا يتراجع دعمكم لأوكرانيا، بل أن يستمر ويتنامى. وهذا ينطبق خصوصا على الدفاع الجوي”.

وتعهد دونالد ترامب المساعدة في تأمين دفاعات جوية إضافية لأوكرانيا يكون مصدرها أوروبا. وتطالب كييف بهذه الدفاعات منذ أشهر لتعزيز حماية مدنها وبناها التحتية من القصف الروسي.

إلى ذلك، تراجعت حدة التصريحات الأميركية، على الأقل ظاهريا، مقارنة بالعداء العلني الذي استقبل به الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت إن الرئيس أجرى محادثة هاتفية “رائعة” مع نظيره الأوكراني الأربعاء.

بدوره، تحدث زيلينسكي عبر منصة إكس عن مكالمة “إيجابية وجوهرية وصريحة للغاية”. وأكد لاحقا أنه “لم يشعر بأي ضغوط” من ترامب لتقديم تنازلات.

– 800 مليار دولار –

في لندن، يجتمع رؤساء أركان حوالى ثلاثين دولة مستعدة للمساهمة في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، الخميس لمناقشة خطة لحفظ السلام في حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

وندد الكرملين بشدة الخميس بـ”خطط عسكرة أوروبا”، وذلك عقب تقديم خطة في بروكسل الأربعاء تهدف إلى “إعادة تسليح أوروبا”. ومن المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الخميس الخطة التي تهدف إلى استثمارات عسكرية تصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “أوروبا انخرطت في عسكرة نفسها وتحولت إلى حزب حرب”.

من جانبه، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلمة أمام القادة العسكريين المجتمعين في لندن، وهو يعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبناء تحالف بين الدول المعنية بالضمانات الأمنية.

وكان ستارمر أشار السبت إلى أن هذا الاجتماع سيخصص لـ”المرحلة العملانية” من خطة حفظ السلام في حال وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ويحاول ستارمر وماكرون تشكيل هذا التحالف منذ بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

غير أنهما يسعيان إلى توفير ضمانات أمنية بدعم أميركي، وهو ما من شأنه أن يساعد في ردع فلاديمير بوتين عن انتهاك وقف إطلاق النار المحتمل. وشدد ستارمر الخميس على أن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب “الدفاع عنه” ضد روسيا.

وبحسب لندن، فإن أكثر من 30 دولة مستعدة للمساهمة في هذا التحالف بطريقة أو أخرى. وقد تشمل هذه المشاركة توفير بعض البلدان الدعم اللوجستي والتقني لقوة حفظ سلام مستقبلية أو حتى استضافة عناصر على أراضيها.

الأربعاء، اقترح الرئيس الأميركي خلال محادثته مع نظيره الأوكراني أن “تتملك” الولايات المتحدة محطات الطاقة الأوكرانية، قائلا إن هذا “سيكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعما لمنشآت الطاقة الأوكرانية”.

لكن فولوديمير زيلينسكي عاد وأكد الخميس أن بلاده لن تناقش نقل ملكية محطاتها للطاقة النووية إلى الولايات المتحدة، قائلا خلال مؤتمر صحافي في أوسلو “لن نناقش هذا الأمر. لدينا 15 مفاعلا نوويا عاملا اليوم، كلها ملك لدولتنا”.

كذلك، أعلن الرئيس الأوكراني أن وفدين أوكرانيا وأميركيا سيلتقيان في السعودية الاثنين لمناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة جزئية بين كييف وموسكو تشمل مواقع الطاقة.

بدوره، أعلن الكرملين أن وفدين روسيا وأميركيا سيبحثان الاثنين ملف أوكرانيا في السعودية، وسيعقدان اجتماعا لـ “فرق فنية” من البلدين.

على الأرض، أعلنت روسيا الخميس أنها أسقطت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وأدى الهجوم وفقا لها إلى إصابة شخصين وتسبب في حريق في قاعدة جوية.

بور/ح س/غ ر