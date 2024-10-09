زيلينسكي يدعو بروكسل من كرواتيا إلى استقبال “كل الدول الديموقراطية في أوروبا”

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى استقبال “كل الدول الديموقراطية في أوروبا”، في افتتاح قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي تستضيفها كرواتيا وتهدف إلى إظهار “دعم المنطقة للشعب الأوكراني”.

وقال زيلينسكي “إذا لم تكن أوروبا موحدة اليوم، فلن تعيش في سلام. لذلك، يجب إتمام عمليات ضم” البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الكتلة، متحدّثا ليس فقط عن أوكرانيا التي بدأت مفاوضات عضويتها في حزيران/يونيو، بل أيضا عن الكثير من دول البلقان التي تنتظر ذلك منذ سنوات.

ودعا زيلينسكي بروكسل إلى استقبال “كل الدول الديموقراطية في أوروبا” مضيفا “لا يحتاج أحد في أوروبا إلى التذكير بمدى أهمية الاستقرار بالنسبة إلى دول البلقان”.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى كرواتيا ظهرا لحضور القمة الثالثة التي تجمع رؤساء دول أو حكومات أو وزارات خارجية 13 دولة هي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا وكرواتيا واليونان وكوسوفو ومولدافيا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع زيلينسكي مع رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش حيث وقّع اتفاق تعاون “طويل الأمد” في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإعادة الإعمار، وفق نص نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي على “إكس” إنهما ناقشا “التعاون في مجال الدفاع وإزالة الألغام” والرعاية التي سيتم تقديمها “للجنود الجرحى”.

وأوضح الرئيس الأوكراني الذي تواجه قواته التقدم الروسي على الجبهة الشرقية، مع افتقارها للعديد والعتاد “سنعمل معا على تطوير التعاون في مجال صناعاتنا الدفاعية”.

ورد بلينكوفيتش في افتتاح القمة “يواصل الأوكرانيون الدفاع عن وطنهم بشجاعة كبيرة. إن دعم أوكرانيا ليس مسألة تضامن فحسب، بل هو مصلحة أساسية لأمننا جميعا”.

وأشار بلينكوفيتش الذي زار كييف ثلاث مرات منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، إلى أن كرواتيا أرسلت على مدى العامين الماضيين مساعدات، خصوصا عسكرية، إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

– لقاء مع البابا –

ويتوقع إعلان تعاون عسكري جديد وتوقيع “إعلان دوبروفنيك” لإدانة الهجوم الروسي ودعم سلامة أراضي أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وضمان إعادة إعمار البلاد عند انتهاء الحرب.

وتأتي زيارة زيلينسكي، وهي الأولى له إلى كرواتيا، في وقت حرج بالنسبة إلى أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف عام على بدء الغزو الروسي.

وأخيرا، أعرب الرئيس الأوكراني الذي ينتهز فرصة كل رحلة له إلى الخارج للمطالبة بالمزيد من الأسلحة، عن أسفه لأن الغرب “يماطل” في تسليم شحنات الصواريخ طويلة المدى لبلاده.

وبعد دوبروفنيك، يتوجه زيلينسكي الخميس إلى فرنسا حيث يلتقي نظيره إيمانويل ماكرون والجمعة إلى روما حيث يلتقي البابا فرنسيس ورئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وينتقل الجمعة أيضا إلى برلين للقاء المستشار الألماني اولاف شولتس.

وكان يفترض أن يتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا السبت لحضور قمة دولية بشأن الدفاع عن بلاده وطرح “إجراءات واضحة وملموسة بهدف تحقيق نهاية منصفة للحرب”.

لكن بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء زيارته لألمانيا بسبب إعصار ميلتون الذي يهدد بضرب فلوريدا ليل الأربعاء الخميس، أرجئ الاجتماع.

لجف/ريم-الح/غ ر