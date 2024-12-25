زيلينسكي يدين ضربات روسية “لاانسانية” تستهدف قطاع الطاقة صبيحة الميلاد

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شنّت روسيا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف شبكة الطاقة في أوكرانيا صباح الأربعاء، في ضربات اعتبرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي “لاانسانية” في يوم إحياء البلاد عيد الميلاد.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين اختار عيد الميلاد عمدا لشنّ الهجوم. ما الذي قد يكون لاانسانيا أكثر من ذلك؟”.

أضاف “أكثر من 70 صاروخا، بما فيها صواريخ بالستية، وأكثر من 100 مسيّرة هجومية. الهدف كان نظامنا للطاقة”.

وأشار الى أن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض “أكثر من 50 صاروخا” وعددا من الطائرات المسيّرة، الا أن بعض الضربات تسببت “بقطع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة”.

وأدت الضربات الى مقتل شخص وإصابة ستة بجروح، بحسب السلطات الأوكرانية.

ورأى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن “هذا الرعب يوم الميلاد هو ردّ بوتين على كل الذين تحدثوا عن وهم +وقف إطلاق نار يوم الميلاد+” بين الطرفين.

وأشار الى أن صاروخا من التي أطلقتها موسكو عبر المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا، معتبرا أن ذلك “يذكّر بأن روسيا لا تهدد أوكرانيا فقط”.

ومنذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، ألحقت الضربات الروسية أضرارا بالغة بمنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا. وأدت الهجمات المتكررة على هذه التجهيزات الى انقطاعات دورية في التيار الكهربائي.

وقالت مجموعة DTEK، أبرز مورّدي الطاقة من القطاع الخاص في البلاد، أن معاملها الحرارية استهدفت بالهجمات الروسية الأربعاء، متحدثة عن وقوع “أضرار بالغة” بتجهيزاتها.

وأشارت الى أن “هذا هو الهجوم الكبير الثالث عشر الذي يستهدف نظام توليد الطاقة في أوكرانيا هذا العام”.

وكتب رئيس مجلس إدارة المجموعة ماكسيم تيمتشنكو عبر إكس “حرمان ملايين الأشخاص المسالمين الذين يحتفلون بالميلاد من الإنارة والحرارة هو عمل فاسد وشرير يجب مواجهته”، داعيا الحلفاء الغربيين لكييف بتزويدها أنظمة دفاع جوي إضافية.

وأطلقت صفارات الانذار في عموم أوكرانيا بعيد الساعة الخامسة والنصف صباح الأربعاء (03,30 ت غ)، مع تحذير القوات الجوية من إطلاق موسكو صواريخ كروز، وإعلان السلطات في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد عن تعرّضها لهجوم صاروخي “كبير” من روسيا.

وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تطبيق تلغرام “تتعرض خاركيف لهجوم صاروخي كبير. سُمع دوي سلسلة انفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ بالستية متجهة نحوها”، داعيا السكان الى الاحتماء.

بدوره، أحصى الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف سبع ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.

وأفاد سينيغوبوف عن سقوط سبعة جرحى على الأقل، إضافة الى أضرار مادية.

الى ذلك، قتل شخص في منطقة دنيبروبيتروفسك جراء الضربات التي طالت مدينتي دنيبرو وكريفيي ريه، مسقط رأس الرئيس زيلينسكي، بحسب الحاكم المحلي سيرغي ليساك.

وقال ليساك “منذ الصباح، يهاجم الجيش الروسي بشكل كبير… يحاول العدو تدمير الشبكة الكهربائية للمنطقة”. وأضاف في وقت لاحق “قتل شخص جراء الهجوم بالصواريخ ضد منشآت الطاقة”.

– تقنين الكهرباء –

وأعلنت الإدارة المحلية لمنطقة إيفانو-فرانكيفسك الواقعة في غرب البلاد على بعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة، أن بعض أنحائها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وفي منطقة بولتافا (وسط)، أفادت السلطات عن تضرر بنى تحتية كذلك.

وفرضت السلطات الأوكرانية قيودا على استهلاك الطاقة في ظل هذه الهجمات، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو صباح الأربعاء.

وأوضح الوزير عبر تلغرام “يهاجم العدو مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة. تتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة”.

وأشار الى أنه “ما ان تسمح ظروف الأوضاع الأمنية، سيقوم العاملون في قطاع الطاقة بتقييم الأضرار بوضوح”.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية أفادت بأنها رصدت إطلاق صواريخ كروز من طراز “كاليبر” من البحر الأسود، مشيرة الى أن مقذوفات أخرى أطلقت نحو مناطق عدة في وسط البلاد وشرقها وجنوب شرقها.

وأتت هجمات الأربعاء في يوم تحتفل أوكرانيا للعام الثاني تواليا، بعيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر بدل السابع من كانون الثاني/يناير.

وكان نقل موعد الاحتفال بالميلاد الذي أقرّه زيلينكسي في تموز/يوليو 2023، واحدا من قرارات اتخذتها كييف في السنوات الأخيرة لتبتعد من موسكو، والتي شملت إعادة تسمية شوارع ومدن تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وتأتي ضربات الأربعاء بعد أيام من توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلحاق مزيد من “الدمار” بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيّرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان الروسية.

وقال “أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام به في بلادنا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، 26 منها في أجواء منطقة بيلغورود و23 فوق فورونيج.

وأفاد حاكم فوروينج ألكسندر غوسيف بأن شظايا الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها ألحقت أضرارا بخط كهربائي، إضافة الى عدد من المنازل.

وفي موازاة تبادل الضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، سرّعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أملا بالاستيلاء على اكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير.

وتعهد ترامب بايجاد نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه لم يقترح أي خطط ملموسة للتوصل لوقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام.

وتقول موسكو إنها استولت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا التي تعاني قواتها من نقص العديد والذخائر.

بور-روك/كام/لين