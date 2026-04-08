زيلينسكي يرحب بوقف إطلاق النار في حرب إيران
كييف 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن كييف مستعدة “للتعامل بالمثل” إذا أوقفت موسكو هجماتها.
وكتب على منصة إكس “دعت أوكرانيا كثيرا إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها روسيا هنا في أوروبا على دولتنا وشعبنا، ونؤيد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والخليج الذي يمهد الطريق للجهود الدبلوماسية”.
