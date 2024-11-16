زيلينسكي يريد إنهاء الحرب “بالوسائل الدبلوماسية” في 2025

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا في 2025 “بالوسائل الدبلوماسية”، في مقابلة نُشرت السبت، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لا يريد السلام على الإطلاق”.

وتحدث زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه إذاعة أوكرانيا عن وضع “معقد للغاية” على الجبهة الشرقية حيث يحرز الجيش الروسي تقدما سريعا أمام الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العدد والعتاد.

وقال “من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل. علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا مهم جدا”.

وردا على سؤال حول الشروط التي يجب توفرها لبدء المفاوضات، اعتبر الرئيس الأوكراني أن ذلك ممكن في حال “لم تكن أوكرانيا وحدها مع روسيا” وإذا كانت “قوية”، في نداء ضمني لحلفائها الغربيين.

واوضح زيلينسكي “إذا لم نتحدث سوى مع بوتين، فقط مع قاتل، ووجدنا أنفسنا في الظروف الحالية، غير مدعومين ببعض العناصر المهمة، أعتقد أن أوكرانيا ستكون الخاسرة في هذه المفاوضات”.

واشار إلى أن هذا لن يؤدي إلى “نهاية عادلة” للحرب التي أثارها الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.

وتخشى كييف أن تفقد دعم الولايات المتحدة الضروري لجيشها الذي يواجه صعوبات على الجبهة، بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ولطالما انتقد الرئيس المنتخب المساعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا، مؤكدا أن بإمكانه وقف الحرب خلال “24 ساعة” دون أن يكشف عن تفاصيل خطته.

يخشى زيلينسكي أن يُجبر على مفاوضات غير مواتية لأوكرانيا التي نددت الجمعة بأول اتصال هاتفي منذ أكثر من عامين بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن التحدث مع بوتين “يفسح المجال لمختلف الاحتمالات”.

إلا أن الموقفين الروسي والأوكراني متعارضان، فكييف ترفض التنازل عن الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، فيما تعتبر موسكو ذلك شرطا.

أكد بوتين خلال اتصاله مع شولتس الجمعة أن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يجب أن يعكس “الواقع الجديد على الأرض”، بحسب الكرملين.

وفي مقابلته السبت، اعتبر الرئيس الأوكراني أن نظيره الروسي يسعى للخروج من “عزلته السياسية” من خلال التحدث إلى القادة، مؤكدا أن “بوتين لا يريد السلام على الإطلاق”.

كما رأى زيلينسكي أن “الوضع في الشرق معقد حقا”.

واوضح الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي يتقدم أمام القوات الأوكرانية لأن التزود بالأسلحة والمجندين الجدد “بطيء”، مشيرا إلى الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها موسكو.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت السيطرة على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك.

بور/ريم/ص ك