زيلينسكي يزور إيطاليا بعد طلب “المزيد من الأسلحة” من حلفائه في ألمانيا

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إيطاليا الجمعة بعد أن أطلق نداء للحصول على مزيد من الأسلحة من حلفائه المجتمعين في ألمانيا في وقت تتقدم قوات روسيا على الجبهة الشرقية.

وسيواصل زيلينسكي الدفاع عن قضية بلاده في منتدى “البيت الأوروبي- أمبروسيتي” الاقتصادي في تشيرنوبيو (شمال) حيث سيجتمع خصوصا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

يشارك في المنتدى أيضا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي ظل قريبا من الكرملين رغم الحرب في أوكرانيا، والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب عن أمله في لقاء زيلينسكي.

خلال اجتماعهما المباشر الأخير في كييف في بداية تموز/يوليو، دعا أوربان زيلينسكي إلى النظر في “وقف سريع لإطلاق النار”، ما يوضح الخلافات بينهما وكذلك تلك الموجودة بين بودابست ومعظم العواصم الأوروبية.

وكرر الزعيم المجري دعواته لوقف إطلاق النار الجمعة، وهو ما رفضه زيلينسكي قائلا “يتحدث كثيرون عن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي” لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يفِ أبدا بالتزاماته السابقة بإسكات الأسلحة، مضيفا أنه في كل مرة “بدأوا بقتلنا مجددا على خط التماس”.

وطلب فولوديمير زيلينسكي خلال حضوره للمرة الأولى اجتماع “مجموعة اتصال” لحلفاء بلاده الدوليين في غرب ألمانيا، منح كييف “المزيد من الأسلحة” لصد القوات الروسية “خاصة في منطقة دونيتسك” الشرقية.

كما التقى الرئيس الأوكراني في ألمانيا بالمستشار أولاف شولتس في فرانكفورت، وركز اجتماعهما خصوصا على “البحث المشترك عن سلام عادل ودائم لأوكرانيا”، بحسب المستشارية.

– صواريخ بعيدة المدى –

بعد عامين ونصف من بدء الغزو الروسي، لا تزال أوكرانيا تواجه صعوبات في صده، فهجومها الذي أطلقته في بداية آب/أغسطس على منطقة كورسك الروسية لم يساعد في وقف تقدم قوات موسكو في الشرق.

وتزيد موسكو من ضرباتها الدامية، على غرار قصف معهد عسكري في بولتافا بوسط أوكرانيا والذي خلف ما لا يقل عن 55 قتيلا.

كما أدى سقوط صاروخ روسي الجمعة إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 60 آخرين في بافلوغراد، إضافة إلى تدمير مبنى سكني في هذه البلدة الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، وفق السلطات.

وتحولت مدينة فوفشانسك الأوكرانية الواقعة في خاركيف وتبعد خمسة كيلومترات فقط عن الحدود مع روسيا، إلى ساحة من الخراب لا يعيش فيها سوى “عدد قليل من الأشخاص اليائسين” في ظل تعرضها لهجوم روسي منذ أيار/مايو، حسبما أفاد الجيش الأوكراني الخميس والذي نشر صورا جوية للمنطقة.

في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية حيث عقد اجتماع “مجموعة الاتصال”، كرّر زيلينسكي دعوته للسماح له باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يزوّده بها حلفاؤه “ليس فقط لاستهداف الأراضي المحتلة في أوكرانيا ولكن أيضا الأراضي الروسية” لتدمير القواعد التي تطلق منها الصواريخ.

وفي إيطاليا، أصر على أنه لن يتم استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف كان لضرب المدنيين أو الأهداف غير العسكرية، حتى لو “كانوا أعداءنا، لأنهم يدعمون سياسات بوتين”.

لكن العديد من الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا، ما زالت تخشى من التصعيد مع موسكو.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد الاجتماع “لا أعتقد بأن الحصول على إمكانية محددة واحدة (للتصدي للغزو) سيحسم” النتيجة، مشيرا إلى أن على أوكرانيا أن تراهن على استعمال أسلحة مختلفة.

وأكد نظيره الألماني بوريس بيستوريوس أن موقف برلين في هذا الصدد لم يتغير.

– دعم عسكري جديد –

أعلن أوستن عن مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 250 مليون دولار “ستزيد القدرات لتلبية احتياجات أوكرانيا المتطورة”.

وقال وزير الدفاع الأميركي “تواصل موسكو هجومها في شرق أوكرانيا، خصوصا حول بوكروفك. بوتين يعيد نشر قواته في كورسك. ويواصل الكرملين قصف المدن الأوكرانية واستهداف المدنيين الأوكرانيين. إنها فضيحة”.

من جهتها، أعلنت لندن الجمعة عقدا بقيمة 162 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) لإرسال 650 صاروخا خفيفا متعدّد المهام وقصير المدى يمكن إطلاقها من مجموعة متنوعة من المنصات البرية والبحرية والجوية.

كما أعلن بيستوريوس عن شحنة من اثني عشر مدفعا من طراز 2000، ستة منها هذا العام والباقي عام 2025، بقيمة 150 مليون يورو. وأكدت برلين الأربعاء عمليات تسليم جديدة لأنظمة دفاع جوي من طراز “آيريس-تي” من شأنها أن تساعد في اعتراض الصواريخ الروسية.

منذ بداية الحرب، يجتمع وزراء الدفاع من “مجموعة الاتصال” بانتظام في رامشتاين لمناقشة سبل دعم كييف.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في أوسلو أن “أوكرانيا تحتاج إلى دعم عسكري متزايد”، داعيا “جميع الحلفاء إلى مواصلة دعمهم الحيوي، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة من الحرب”.

في باريس، أعلنت وزارة الجيوش الجمعة أن فرنسا ستستخدم جزءا من 1,4 مليار يورو تمثل فوائد على الأصول الروسية المصادرة في الاتحاد الأوروبي لتمويل شراء معدات عسكرية لأوكرانيا، بموجب اتفاق أوروبي بهذا الصدد.

ورغم تأكيدها الدائم أن تضامنها ثابت، إلا أن العديد من الحكومات تواجه رأيا عاما منقسما بشأن الحرب.

وتشعر كييف بالقلق من احتمال وقف المساعدات الكبيرة من الولايات المتحدة في حال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. ويأتي ذلك فيما تواجه فرنسا التي تشكل مع برلين الثنائي الأبرز في الاتحاد الأوروبي، أزمة سياسية داخلية منذ أسابيع.

بور-الب/ناش-ح س/لين