زيلينسكي يزور كندا ويتلقى دعما أوروبيا قبل لقائه ترامب وبعد قصف روسي لكييف

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى كندا، عشية اجتماعه المرتقب في فلوريدا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وبعد ضربات روسية مكثّفة استهدفت العاصمة كييف ومحيطها وأسفرت عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل.

ويُتوقع أن تركز محادثات الرئيسين الأوكراني والأميركي على “المسائل الحساسة” المتمثلة في مصير منطقة دونباس الأوكرانية والضمانات الأمنية الغربية لكييف، في إطار المفاوضات المتعلقة بالخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا.

وعرّج زيلينسكي في طريقه إلى فلوريدا على كندا حيث أجرى محادثات مع رئيس وزرائها مارك كارني قبل مكالمة بالفيديو مقررة مع حلفاء كييف الأوروبيين.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس السبت أن زيلينسكي يحظى “بالدعم الكامل” من القادة الأوروبيين وكندا.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فشددت عبر منصة إكس عقب اتصال هاتفي بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي على أن ضرورة أن يكون السلام “عادلا ودائما ويصون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وقال زيلينسكي من مدينة هاليفاكس الكندية “يجب أن نضع حدا لهذه الحرب، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أمرين هما الضغط على روسيا وتوفير دعم قوي بما يكفي لأوكرانيا”.

أما كارني فرأى أن تحقيق سلام عادل ودائم” في أوكرانيا ممكن، لكنّه شدّد على أن “هذا يتطلب استعدادا روسيّا للتعاون”، مدينا “همجية” الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية ليل الجمعة السبت.

– مليون منزل بلا كهرباء –

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن كييف استُهدفت ليل الجمعة السبت بأكثر من 519 مسيّرة أسقط 474 منها،و40 صاروخا أسقط 29 منها.

في الساعات الأولى من صباح السبت، سمعت صحافية من وكالة فرانس برس سلسلة انفجارات قوية في كييف.

وأسفرت هذه الضربات التي استهدفت كسابقاتها البنى التحتية للطاقة عن مقتل شخصين وإصابة نحو أربعين في كييف وفي منطقتها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأعلنت شركة الكهرباء DTEK أن هذه الضربات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، وأن تصليحات تُجرى لإعادة التغذية إلى ما كانت عليه.

واعتبر زيلينسكي قبيل مغادرته إلى كندا والولايات المتحدة أن الهجوم الروسي على كييف يظهر أن روسيا “لا تريد إنهاء الحرب”.

وقال “لا يريد الروس إنهاء الحرب، وهم يسعون إلى استغلال كل فرصة للإمعان في معاناة أوكرانيا وزيادة ضغوطهم على الآخرين حول العالم”.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت “الموجة الجديدة من الضربات الروسية”، وأشارت أوساطه إلى أنه يرى فيها “تناقضا صارخا بين رغبة أوكرانيا في بناء سلام دائم وإصرار روسيا على إطالة أمد الحرب التي أشعلتها قبل نحو أربع سنوات”.

أما وزارة الدفاع الروسية، فأعلنت أن أكثر من 230 مسيّرة أوكرانية أُسقطت السبت فوق روسيا.

وأفادت روسيا بأن جيشها الذي كثّف مكتسباته العسكرية الميدانية في الأشهر الأخيرة سيطر على بلدتَي ميرنوغراد في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وغوليوبول في منطقة زابوريجيا (جنوب).

– “بالطريقة العسكرية” –

وسيناقش زيلينسكي وترامب في فلوريدا الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي قدمتها واشنطن قبل نحو شهر. وكشف الرئيس الأوكراني هذا الأسبوع النسخة المنقحة من هذه الوثيقة هذا الأسبوع، بعد مفاوضات شاقة.

وتدعو الخطة الجديدة المعدلة إلى تجميد خط المواجهة الحالي من دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.

وأسقطت الوثيقة الجديدة مطلبين رئيسيين للكرملين: انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) والتزام أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لذلك، يبدو من غير المرجح أن توافق روسيا على المقترح الجديد.

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة كييف وحلفاءها الأوروبيين بالسعي إلى “نسف” المفاوضات، داعيا إلى العودة إلى النسخة السابقة، وإلا “لن يتم التوصل إلى أي اتفاق”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت “إذا لم تكن سلطات كييف راغبة في تسوية هذه المسألة سلميا، فسنحلّ كل المشكلات التي تواجهنا بالطريقة العسكرية”.

– “الأمور ستسير على ما يرام” –

من جهته، حذّر ترامب زيلينسكي من أن لا شيء مضمونا حتى يعطي هو “موافقته”. وقال لموقع بوليتيكو “لا يملك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق أنا عليه”، مردفا “لذا سنرى ما لديه”.

وأضاف “أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع بوتين”، مشيرا إلى أنه سيتحدث “قريبا” إلى الرئيس الروسي.

وأخفق زيلينسكي في إقناع ترامب خلال اجتماعهما الأخير في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بتزويد كييف صواريخ “توماهوك” الأميركية، ولم يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد محادثاتهما.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن الجمعة أن “اتصالا هاتفيا” أجري بين الروس والأميركيين، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله لأن “نشر هذه المعلومات قد يكون له تأثير سلبي على مسار التفاوض”.

وقبل اجتماعه مع ترامب، تحدث زيلينسكي الجمعة إلى عدد من القادة، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وبعد مغادرة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تفجّرت فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا، حيث اتهمت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (نابو) عددا من أعضاء البرلمان بتلقي رشاوى مقابل تصويتهم.

