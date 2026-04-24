زيلينسكي يسعى لتطوير التعاون الأمني ​​بعد زيارة للسعودية

كييف 24 أبريل نيسان (رويترز) – زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السعودية اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال شهر، وذلك في إطار سعي كييف لتعزيز التعاون الأمني والترويج لتقنياتها المجربة في ساحات القتال إلى الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة على إيران.

وقال زيلينسكي إنه ناقش التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والأمن الغذائي خلال اجتماع “مثمر للغاية” مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي الجانبين لتطوير اتفاقية أمنية وقعت سابقا.

وأضاف “هناك ترتيب أمني استراتيجي نعمل بنشاط على تطويره في ثلاثة مجالات رئيسية”.

وقال زيلينسكي إن ذلك يشمل تصدير الخبرات العسكرية الأوكرانية وقدرات الدفاع الجوي والتعاون في مجال الطاقة لمساعدة أوكرانيا فضلا عن التعاون في مجال الأمن الغذائي.

تروج كييف لحلولها التي أثبتت فاعلية في ساحات القتال وتسعى لاستخدامها في مواجهة الهجمات الإيرانية المكثفة بالطائرات المسيرة على دول شرق أوسطية منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير شباط.

وقال زيلينسكي على إكس لدى وصوله “خلال اجتماع مع قادة أوروبيين بالأمس، حصلنا على ضمانات مالية لتعزيز قدرتنا على الصمود. واليوم، نواصل تعزيز اتفاقياتنا مع السعودية في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية”.

ولم يذكر زيلينسكي اسم المدينة، لكن التلفزيون السعودي الرسمي أفاد بوصوله إلى جدة.

وخلال زيارته للمملكة في أواخر مارس آذار، توصلت كييف والرياض إلى اتفاقية تعاون دفاعي وصفها زيلينسكي بأنها ترسخ أساسا متينا لعقود مستقبلية.

وقال زيلينسكي إن المساعدة الأوكرانية تحقق نتائج في الشرق الأوسط، وعرض أيضا الخبرة الأوكرانية في المساعدة على استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)