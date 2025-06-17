زيلينسكي يسعى لحشد دعم مجموعة السبع بعد مغادرة ترامب

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كاناناسكيس (ألبرتا) (رويترز) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا يوم الثلاثاء لحث مجموعة الدول السبع على تقديم مزيد من الدعم للحرب على روسيا حتى بعد مغادرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب القمة في وقت مبكر بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

تواجه مجموعة السبع صعوبة في التوصل إلى موقف موحد بشأن الصراع في أوكرانيا وبين إسرائيل وإيران، في ظل تعبير ترامب صراحة عن دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرضه رسوما جمركية على كثير من الحلفاء الحاضرين.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بملياري دولار كندي (1.47 مليار دولار) إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية جديدة.

وأضاف أن الهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل على كييف ومدن أخرى وأودى بحياة 16 شخصا على الأقل “يؤكد أهمية التضامن التام مع أوكرانيا”.

وذكر كارني أنه عندما اجتمع قادة مجموعة السبع لتناول العشاء يوم الاثنين قبل مغادرة ترامب، شددوا على أهمية استخدام “أقصى قدر من الضغط على روسيا” لإجبارها على بدء محادثات سلام جادة.

وقال “نحن مستعدون لمفاوضات السلام، ووقف إطلاق النار غير المشروط، أعتقد أنه أمر مهم للغاية. ولكن من أجل ذلك، نحن بحاجة إلى الضغط”.

وقال مصدران من مجموعة السبع إنه عندما تنتهي القمة في وقت لاحق من اليوم، يعتزم كارني إصدار بيان رئاسي يدعو فيه إلى مزيد من الضغط على روسيا من خلال العقوبات، ويعبر عن دعم مجموعة السبع جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وتتولى كندا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام. ولا يحتاج القادة الآخرون إلى التوقيع على بيانات رئاسة مجموعة السبع.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يحتاج إلى العودة إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن بسبب الوضع في الشرق الأوسط، حيث أثارت الهجمات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل مخاطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

لكن ترامب قال في وقت لاحق إن مغادرته المبكرة للقمة “لا علاقة لها” بالعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، نافيا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن مغادرة الرئيس الأمريكي قد تكون علامة على اتفاق محتمل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب أوضح أنه عاد إلى الولايات المتحدة لأن من الأفضل عقد اجتماعات عالية المستوى لمجلس الأمن القومي شخصيا، لا عبر الهاتف.

وكان ترامب وافق على بيان جماعي نُشر يوم الاثنين يدعو إلى حل الصراع بين إسرائيل وإيران.

وجاء في البيان أن إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

قال ترامب إن مجموعة الثماني السابقة أخطأت بطرد روسيا في 2014 بعد أن أمر بوتين بضم شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب يوم الاثنين إن مجموعة الثمانية آنذاك أخطأت في طرد روسيا بعد أن أمر بوتين باحتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال الكرملين اليوم إن ترامب محق وإن مجموعة السبع لم تعد ذات أهمية لروسيا وإنها تبدو “عديمة الفائدة إلى حد ما”.