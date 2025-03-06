زيلينسكي يشكر الأوروبيين على الوقوف بجانب أوكرانيا

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بعد أسبوع من مشادته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، شكر فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين الخميس في بروكسل على دعمهم كييف في وقت تقوّض الولايات المتحدة التحالف عبر الأطلسي وتجمّد مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني مع انطلاق قمة استثنائية جمعت زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “نحن ممتنون للغاية لأننا لسنا وحدنا. هذه ليست مجرد كلمات. نحن نشعر بذلك”.

وفي تناقض واضح مع صورته موبّخا إلى جانب الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، ظهر زيلينسكي في بروكسل محاطا برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين اللذين أكّدا تصميمهما على دعم كييف.

وقالت فون دير لايين خلال افتتاح القمة “تواجه أوروبا خطرا واضحا وقائما، وبالتالي يتعين عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، كما علينا أن نمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة لحماية نفسها والعمل من أجل سلام عادل ودائم”.

وحذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من “سلام مفروض” على أوكرانيا، فيما يثير تقارب واشنطن مع موسكو مخاوف من فرض تسوية غير مؤاتية على كييف.

– إعادة تسليح –

وفي تحول لم يكن من الممكن تصوره لعقود، قررت ألمانيا استثمار مبالغ طائلة في قدراتها العسكرية، ودعت من أجل ذلك إلى إصلاح قواعد الميزانية الأوروبية المتشددة، ما فاجأ العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين بعدما كانت تتمسك برلين حتى الآن بنهج مالي صارم بشأن العجز.

وفي سياق التقلبات الجذرية التي طرأت على الوضع الجيوسياسي جراء مواقف ترامب، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لـ”إعادة تسليح أوروبا” تقضي برصد حوالى 800 مليار يورو.

وفي هذا السبيل، يجري بحث السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري دون إدراجه ضمن العجز في ميزانياتها.

وقالت فون دير لايين إن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لكنها ضرورية في وقت غير عادي”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز الى الفرنسيين الأربعاء “أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة ستبقى بجانبنا، لكن علينا أن نكون مستعدين إذا لم يكن الأمر كذلك”.

وتعهد التكتل تقديم حوالى 30 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام 2025، ولا ترى دول عدة ضرورة لزيادة هذا المبلغ في الوقت الحاضر.

– واشنطن تجمد مساعداتها –

أعلنت واشنطن الإثنين تجميد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وسط تقارب مع الكرملين منذ المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط/فبراير.

وبعدما قامت كييف بالعديد من مبادرات التهدئة حيال الولايات المتحدة إثر المشادة الكلامية بين زيلينسكي وترامب الأسبوع الماضي في المكتب البيضوي حين هدد الرئيس الأميركي بـ”التخلي” عن أوكرانيا، أعلنت الأربعاء العمل على مفاوضات جديدة مع الأميركيين.

وكان زيلينسكي عرض الثلاثاء هدنة مع روسيا في الجو والبحر لبدء مفاوضات حول “سلام دائم” بـ”قيادة” ترامب، كما أبدى استعداده لتوقيع اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة حول استغلال الموارد المعدنية الأوكرانية، وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي.

ويطالب زيلينسكي حلفاءه الغربيين بضمانات أمنية متينة في إطار مفاوضات محتملة، للتثبت من عدم تعرض بلاده لهجوم روسي جديد في المستقبل.

وأعربت أنقرة عن استعدادها لإرسال قوات الى أوكرانيا ضمن مهمات حفظ السلام إذا لزم الأمر، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية الخميس.

وأكد مسؤول بريطاني أن لندن تجري مباحثات مع نحو 20 دولة “مهتمة” بالمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لا ترى “أي مجال للتسوية” حول مسألة نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا.

– تهديد أوربان –

وأكد ماكرون أن موسكو “حولت النزاع الأوكراني إلى نزاع عالمي” مشددا على أن “الوقوف متفرجين سيكون من الجنون”.

لكن ليس هناك إجماع على سبل التحرك. وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان المؤيد لترامب، من أي مقررات خطية بشأن أوكرانيا في نهاية القمة، في موقف يهدد بكشف الانقسامات بين الأوروبيين في العلن.

وقال دبلوماسي أوروبي ملخصا الوضع “الهدف بشأن أوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الـ27 جميعهم أو ما يقارب ذلك” مؤكدا “سنتقدم في مطلق الأحوال. المهم أن تحصل أوكرانيا على دعم”.

بور/دص-الح/كام