زيلينسكي يشيد باستهداف مواقع عسكرية ومنشآت للنفط في روسيا

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت باستهداف قواته لمواقع عسكرية ومنشآت للنفط عائدة لموسكو، بعد ساعات من الكشف عن تنفيذ كييف ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مطاراً عسكريا ومنشأة لتخزين النفط في روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحه الصحافي اليومي “أتوجه بالشكر الى كل جندي من جنودنا وكل الذين يعملون في صناعاتنا الدفاعية لضربهم مطارات روسية، مصافي للنفط و(تجهيزات) لوجستية”.

وأضاف “كل ضربة تردّ بشكل دقيق على القنابل الروسية، تدمّر تجهيزات روسية، قواعد روسية، تصعّب مهمة المحتل بالبقاء في أراضينا… كل ضربة كهذه تجعل نهاية الحرب أقرب”.

وكان مصدر عسكري أوكراني أفاد في وقت سابق السبت بأن طائرات مسيّرة أطلقتها كييف استهدفت مطاراً عسكرياً ومنشأة لتخزين النفط في الأراضي الروسية، بعيد إعلان موسكو أنها اعترضت 76 مسيّرة.

وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات هي ردّ على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها منذ بدء الغزو مطلع العام 2022، وتطال أهدافاً عسكرية وصناعية.

وقال المصدر الأوكراني “الليلة الماضية، استهدفت طائرات مسيّرة عائدة لجهاز الاستخبارات الأوكراني، مطار موروزوفسك العسكري في منطقة روستوف”.

وأوضح أن المطار يضم عدداً من الطائرات والقنابل الجوية الموجّهة، مشيراً الى أن المسيّرات الأوكرانية “أبلت بلاءً حسناً في إصابة مستودع الذخائر الجوية”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أن روسيا أطلقت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة نحو بلاده خلال أسبوع واحد. وأوضح عبر منصات التواصل الاجتماعي “يجب أن يتم تدمير الطائرات المقاتلة الروسية حيث وجدت، عبر كل الوسائل الفاعلة. ضرب المطارات الروسية هو أمر عادل أيضاً”.

ولم تعلّق موسكو على الأنباء المتعلقة باستهداف المطار العسكري، الا أن الحاكم المحلي فاسيلي فولوبيف أفاد عبر تلغرام بأن السلطات المحلية فرضت حال الطوارئ في مقاطعة موروزوفسك.

وأضاف “في الوقت الراهن، أحصينا وقوع أضرار في نوافذ (العديد من المباني)، لا سيما في المدارس ورياض الأطفال، إضافة الى منازل ومواقع صناعية”.

وبحسب المصدر الأوكراني، تم كذلك استهداف منشأة لتخزين النفط في مقاطعة كامنسكي بمنطقة روستوف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن هجوماً بالطيران المسيّر أدى الى إصابة بعض الخزانات. وأكد مسؤول الإدارة المحلية فلاديمير سافين عبر تلغرام توجه أكثر من 90 رجل إطفاء و33 عربة الى المكان للسيطرة على الحرائق.

على صعيد آخر، قالت القوات المسلحة الأوكرانية السبت إنها أغرقت الجمعة غواصة روسية في شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمّها في العام 2014، ودمّرت أنظمة للدفاع الجوي.

ولم تتطرق وزارة الدفاع الروسية الى هذه المزاعم بشكل مباشر، لكنها أفادت السبت بتدمير 76 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا بين ليل الجمعة وصباح السبت، مشيرة الى أن معظمها تمّ “اعتراضه وتدميره” في مناطق روستوف أون دون حيث مقر القيادة العسكرية للعمليات الروسية في أوكرانيا، وكورسك وبيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، إضافة الى منطقة أوريول.

واستهدف الهجوم على بيلغورود مخزناً للنفط في مقاطعة غوبكين، وتسبّب بحريق تم إخماده سريعاً، وفق الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني السبت أنه أسقط خلال ليل الجمعة السبت، 24 مسيّرة أطلقتها روسيا خصوصاً في أجواء مناطق خيرسون وأوديسا وميكولاييف وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكييف.

بور/كام/ود