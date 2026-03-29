زيلينسكي يصل الى الأردن في محطة جديدة من جولة في الخليج
كييف 29 مارس آذار (رويترز) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأردن اليوم الأحد في إطار جولة في دول الخليج تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع دول المنطقة وسط تصاعد التوتر بشأن حرب إيران.
ويسعى زيلينسكي للحصول على دعم دول الخليج لحرب أوكرانيا ضد روسيا، في ظل غموض يكتنف مصير المساعدات العسكرية الغربية لبلاده، وصعوبة تواجهها كييف في تغطية عجز ميزانيتها وتمويل إنتاج الأسلحة محليا.
وكتب زيلينسكي على إكس “اليوم في الأردن. الأمن هو الأولوية القصوى، ومن الضروري أن يبذل جميع الشركاء الجهود اللازمة لتحقيقه… أوكرانيا تقوم بدورها. اجتماعات مهمة تنتظرنا”.
ووافقت أوكرانيا أمس السبت على التعاون في قطاع الدفاع مع الإمارات وقطر بعد زيارة زيلينسكي للبلدين، الذي زار السعودية أيضا الأسبوع الماضي.
وعرضت كييف خبرتها في مجال الدفاع الجوي وتكنولوجيا الطائرات المسيرة على دول المنطقة التي تسعى إلى التصدي لهجمات إيرانية.
