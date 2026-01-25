The Swiss voice in the world since 1935
زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد حلفاءه إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لبلاده، للتصدي للضربات الروسية التي تركت مئات الآلاف من سكان كييف بدون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء.

واستهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية طوال فترة الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، إلا أن كييف تؤكد أن شتاء هذا العام كان الأقسى، مع تمكّن مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من اختراق دفاعاتها الجوية، ما فاقم معاناة السكان خلال موجات الصقيع الشديدة.

وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى فيلنيوس “أطلق الروس هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخا من أنواع مختلفة”.

وأضاف “لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا”. 

واستهدفت الضربات الروسية بشكل خاص كييف، ما أجبر نصف مليون شخص على النزوح في ظل قطع الكهرباء والتدفئة.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن “1676 برجا سكنيا في كييف تفتقد حاليا التدفئة، عقب هجوم العدو على المدينة في 24 كانون الثاني/يناير”. 

وأدى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر والغارات الجوية المتكررة، إلى إبطاء جهود فرق الصيانة لإعادة التدفئة والكهرباء.

ويشارك زيلينسكي في فيلنيوس في مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1863 في بولندا وليتوانيا ضد روسيا القيصرية. 

وأشار الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، الذي حضر الفعالية أيضا، إلى وجود تشابه بين الغزو الروسي لأوكرانيا ونضالات الشعوب السابقة من أجل الحرية في الإمبراطورية الروسية. 

وقال مكتبه على منصة إكس إن “رسالة هذه الاحتفالات هي أنه بالنظر إلى الماضي وما يجمعنا، يصبح من الأسهل اليوم مواجهة المشاكل التي تنتظرنا، لا سيما في عصر عودة روسيا القيصرية”. 

وبولندا وليتوانيا من أشدّ الداعمين لكييف في الاتحاد الأوروبي، وقدّمتا مؤخرا مئات المولدات الكهربائية لهذا البلد الذي تمزقه الحرب.

وعقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا مباحثات مباشرة هذا الأسبوع في أبوظبي، في إطار الجهود للتوصل الى تسوية تضع حدا للحرب. واتفقت الأطراف على عقد جولة جديدة في العاصمة الإماراتية في الأول من شباط/فبراير.

