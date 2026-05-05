زيلينسكي يعرض صفقة طائرات مسيرة خلال زيارة البحرين

كييف 5 مايو أيار (رويترز) – عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صفقة طائرات مسيرة على البحرين خلال زيارة له اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى الخبرة الأمنية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات المعارك.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، تقدم أوكرانيا طائرات مسيرة وخبرات لعدد من الدول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات بطائرات (شاهد) الإيرانية المسيرة.

واكتسبت كييف خبرة فريدة في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية، ونماذج روسية الصنع مماثلة، إذ أطلقت روسيا مئات الآلاف منها منذ غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وذكر زيلينسكي أنه بحث مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الضربات الإيرانية على البحرين ومضيق هرمز.

وقال زيلينسكي على منصة إكس “تواجه بلادنا هجمات إرهابية مماثلة بشكل شبه يومي، ونمتلك خبرة واسعة في مجال الدفاع الشامل. أوكرانيا على استعداد لمشاركة هذه الخبرة الأمنية مع البحرين والمساهمة في تعزيز حماية الأرواح”.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على وضع تفاصيل اتفاقية محتملة.

وتعتبر السعودية والإمارات وقطر من بين الدول التي وقعت بالفعل اتفاقيات تعاون دفاعي مع أوكرانيا، إذ تسعى كييف إلى تعزيز وضعها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، حيث تربط روسيا تاريخيا علاقات قوية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )