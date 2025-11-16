زيلينسكي يعلن أن بلاده ستستورد الغاز من اليونان

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل الى أثينا الأحد، أن بلاده ستستورد الغاز من اليونان لتلبية حاجاتها خلال الشتاء، علما أن البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا تتعرض لضربات روسية منتظمة.

ويزور زيلينسكي اليونان في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا واسبانيا لبحث ملفي الدفاع والطاقة.

وفي مطار أثينا الدولي، كان في استقباله نائب رئيس الوزراء كوستيس حاجيداكيس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون اليوناني العام.

وسيجري زيلينسكي خلال زيارته محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وشنت موسكو في تشرين الأول/اكتوبر أكبر حملة قصف طاولت منشآت الغاز الأوكراني منذ بدء غزوها في 2022. وأدى ذلك الى قطع ستين في المئة من إنتاج الغاز الذي يشكل وسيلة حيوية للتدفئة.

وقال الرئيس الاوكراني عبر الشبكات الاجتماعية “أعددنا اتفاقا مع اليونان حول تزويد أوكرانيا بالغاز”.

واوضح أن كييف توصلت أيضا الى اتفاقات مالية لتغطية “نحو ملياري يورو” من واردات الغاز الهادفة الى تعويض خسائر الانتاج بسبب الضربات الروسية.

ومصدر هذا المال الحكومة الأوكرانية ومصارف أوروبية بضمان المفوضية الأوروبية، ومصارف أوكرانية والنروج.

وفضلا عن أوروبا والولايات المتحدة، تحدث الرئيس الاوكراني عن عمل “كثيف مع أذربيجان”، مبديا أمله في التوصل مع هذا البلد الى “عقود طويلة الأمد” لاستيراد الغاز.

وأدى القصف الروسي في الشتاء الفائت الى تقليص إنتاج الغاز الاوكراني الى النصف، بحسب الحكومة.

وبدأ استهداف شبكة الطاقة الاوكرانية في خريف 2022، متسببا بانقطاعات واسعة للكهرباء وحارما ملايين السكان من التدفئة في ظل درجات حرارة متدنية للغاية.

وتأتي زيارة زيلينسكي إثر اعلان مشاريع كبرى للطاقة في اليونان بدعم من الولايات المتحدة.

وأكد ميتسوتاكيس في هذه المناسبة أن اليونان “هي المدخل الطبيعي للغاز الطبيعي الأميركي المسال ليحل محل الغاز الروسي في المنطقة”.

بور/ب ق/كام