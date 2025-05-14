زيلينسكي يعول على مساعدة ترامب في إقناع بوتين بالسفر إلى تركيا للتفاوض

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حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب على السفر إلى تركيا الخميس لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول مقترحه بعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

وأكّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في بكين قبل توقفه في موسكو في طريق العودة إلى بلاده، أنه سيحضّ بوتين على لقاء زيلينسكي في تركيا.

واتّهم زيلينسكي بوتين بأنه “لا يريد” إنهاء الحرب في أوكرانيا لكنه أكّد أنه “سيبذل كل ما في وسعه” لعقد هذا اللقاء الخميس في تركيا وضمان وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في كييف “لا أعلم قرار الرئيس الأميركي، لكن إذا أكد مشاركته، أظن أن ذلك سيعطي زخما إضافيا لبوتين للحضور”.

والاثنين، قبيل بدء جولة في الخليج، دعا دونالد ترامب الطرفين إلى المجيء إلى تركيا والتفاوض على إنهاء الحرب.

وقال الملياردير الأميركي المتقلب إنه “يفكر” في القيام برحلة إلى إسطنبول، لكنه أعلن في خطاب ألقاه من الرياض أن وزير الخارجية “ماركو (روبيو) سيذهب إلى هناك”.

– رد روسي –

من جهته، رفض الناطق باسم بوتين الثلاثاء الكشف عن الشخصية التي سترأس وفد روسيا إلى اسطنبول.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن “الجانب الروسي يواصل التحضير للمحادثات المقرر إجراؤها الخميس. هذا كل ما نستطيع قوله في هذه المرحلة. لا نعتزم الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الوقت”.

وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى “إقناع” بوتين بالمشاركة في المفاوضات المزمعة في تركيا، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء إنه سيحضّ بوتين على لقاء نظيره الأوكراني في تركيا.

وأوضح الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي في بكين قبل توقفه في موسكو في طريق العودة إلى بلاده “سأحاول التكلم مع بوتين. لن يكلفني شيئا أن أقول له: الرفيق بوتين اذهب إلى اسطنبول للتفاوض”.

واعتبر زيلينسكي أن عدم مشاركة بوتين في المفاوضات ستكون “إشارة واضحة” على أنه “لا يريد للحرب أن تتوقف ولا يريد وقف إطلاق النار”.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء أن الدول الاوروبية ستفرض “عقوبات” إذا “لم تحترم روسيا” وقفا لإطلاق النار.

كذلك، قال الرئيس الفرنسي بأن “الأوكرانيين لديهم الوعي الكافي لقول (…) إنهم لن يكونوا قادرين على استعادة كل ما تم الاستيلاء عليه منذ العام 2014” من قبل روسيا.

– جهود دبلوماسية مكثفة –

على أي حال، سيتوجه فولوديمير زيلينسكي إلى أنقرة الأربعاء أو الخميس للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان، بحسب كييف.

وعقد مسؤولون روس وأوكرانيون محادثات في إسطنبول في آذار/مارس 2022 بهدف وقف الصراع، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وظل التواصل بين الطرفين المتحاربين محدودا للغاية مذاك، مع التركيز بشكل رئيسي على القضايا الإنسانية مثل تبادل أسرى حرب وإعادة جثث الجنود القتلى.

ولم يتم تحقيق أي تقدم كبير حتى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلت نهاية الأسبوع الماضي.

ودعت كييف وباريس وبرلين ولندن ووارسو بوتين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من 12 أيار/مايو، وهددت مجددا بفرض “عقوبات ضخمة”.

والأربعاء، وافق سفراء الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على حزمة العقوبات السابعة عشرة على روسيا، تستهدف أسطول “الشبح” الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية، بحسب مصادر دبلوماسية، لكنها مختلفة عن تلك المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض.

ومع تجاهله تلك المهلة، أعلن بوتين استعداده لإجراء محادثات “مباشرة” بين روسيا وأوكرانيا في 15 أيار/مايو في إسطنبول.

ورد زيلينسكي بعرض لقاء بوتين “شخصيا” في أنقرة.

وبالإضافة إلى اعتراضه على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، يطالب بوتين بنزع السلاح من أوكرانيا واحتفاظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي ضمتها عام 2022، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو منذ العام 2014.

كذلك، تريد روسيا إعادة تشكيل الهيكلية الأمنية الأوروبية، إذ تعتبر أن اقتراب الناتو من حدودها منذ تسعينات القرن العشرين يشكل تهديدا وجوديا لها، إلا أن كييف وحلفاءها تنفي تلك المزاعم.

بورز-نر/الح/غ ر