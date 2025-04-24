زيلينسكي يقطع زيارته لجنوب إفريقيا بعد هجمات روسية ليلية على كييف

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه سيختصر زيارته لجنوب إفريقيا وسيعود إلى أوكرانيا، بعدما أسفر هجوم روسي ليلي على كييف عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70، وفق حصيلة جديدة للسلطات.

من جهتها، قالت روسيا الخميس إنها استهدفت في ضرباتها الليلية مصانع أسلحة أوكرانية، بعضها ينتج “وقود الصواريخ والبارود”.

ويأتي هذا الهجوم لروسي الجديد فيما تتفاقم التوترات بين واشنطن وكييف، إذ اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني في اليوم السابق بعرقلة اتفاق محتمل مع روسيا.

وفي مواجهة الحصيلة الكبيرة لضحايا هذه الهجمات الروسية على كييف، ألغى فولوديمير زيلينسكي “جزءا” من برنامج زيارته إلى جنوب إفريقيا من أجل العودة إلى أوكرانيا “على الفور” بعد اجتماع مع نظيره سيريل رامابوزا.

والهجمات الليلية الروسية على أوكرانيا شبه يومية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022.

– جثث تحت الأنقاض –

إلى ذلك، قال سلاح الجو الأوكراني الخميس إن روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيّرة على ست مناطق أوكرانية خلال الليل.

وأوضح أن القوات الجوية الأوكرانية “رصدت وتقفت 215 هدفا جويا للعدو” مشيرا إلى تدمير 112 منها.

وأضاف أنه تم استهداف مدن أوكرانية عدة من بينها كييف.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجمات، في تعديل لحصيلة سابقة أعلنتها السلطات كانت قد أفادت بمقتل تسعة أشخاص.

وأكّد وزير الداخلية إيغور كليمنكو عدد القتلى قائلا إنه من المرجح أن يرتفع لأن هناك جثثا لا تزال “تحت الأنقاض”.

وقال زيلينسكي من جهته إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا في كل أنحاء البلاد. ويعود آخر هجوم صاروخي تعرضت له كييف إلى مطلع نيسان/أبريل وأدى يومها إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت المحامية أولينا دافيديوك (33 عاما) لوكالة فرانس برس في كييف إنها “استيقظت على وقع انفجار” قبل أن تهرع إلى ملجأ. وأضافت “روسيا تريد تدميرنا”، مؤكدة أنها تشعر بأنها “محظوظة” لأنها لا تزال على قيد الحياة.

– “رغبة في القتل” –

في بيان على تلغرام، قال أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يملك سوى الرغبة في القتل”، فيما طالب زيلينسكي موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي “بوقف” ضرباتها “بشكل فوري وغير مشروط”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الخميس إن “بوتين يظهر من خلال أفعاله، وليس أقواله، أنه لا يحترم أي جهود للسلام ويريد فقط مواصلة الحرب”.

من جهتها، اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القصف الروسي يظهر أن موسكو هي “العائق الحقيقي” أمام السلام.

والأربعاء، حمل دونالد ترامب بعنف على زيلينسكي متهما إياه بالادلاء بتصريحات “تحريضية” حول القرم التي ضمتها روسيا في حين أن اتفاقا مع روسيا بات “قريبا جدا” على ما قال.

وحذّر الرئيس الجمهوري من أن رفض كييف القبول بالشروط الأميركية لإنهاء الحرب التي اندلعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد “المجازر” في ساحات القتال.

وتقع قضية القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 من أوكرانيا في صلب هذا التوتر الجديد.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن كييف “خسرت” شبه جزيرة القرم قبل سنوات ولن تتمكن من استعادة هذه المنطقة.

والخميس، أعرب الكرملين عن اتفاقه “التام” مع ترامب في ذلك.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي “هذا يتوافق تماما مع فهمنا (الأمور) وما نقوله منذ فترة طويلة”.

وتابع متوجها إلى نظيره الأوكراني “يمكنه الحصول على السلام أو يمكنه مواصلة القتال لثلاث سنوات قبل أن يخسر البلاد برمتها”.

ويأخذ ترامب على زيلينسكي قوله الثلاثاء بشأن القرم “لا مجال للمناقشة (…) هذه أرضنا”.

من جهته، يبدو أن فلاديمير بوتين يعتقد أن عامل الوقت يصب في صالحه. ورغم الخسائر الفادحة التي يتكبّدها، يتقدم جيشه ببطء في شرق أوكرانيا على قوات أوكرانية أقل عددا وتجهيزا.

وبالتالي، يتمسك الرئيس الروسي بمطالبه: الاستسلام الفعلي لأوكرانيا، وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والاعتراف بضم المناطق الأوكرانية الخمس. وهذه كلها شروط غير مقبولة بالنسبة إلى كييف وحلفائها الأوروبيين.

في هذا السياق، من المقرر أن يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع، للمرة الرابعة منذ التقارب الدبلوماسي مع موسكو الذي بدأه دونالد ترامب في منتصف شباط/فبراير.

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