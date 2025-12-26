The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

زيلينسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، في سياق المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب”، مضيفا “أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة”.

وكان الرئيس الأوكراني كشف الأربعاء عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرى التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل أكثر من 19 في المئة من مساحة أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد دعا إلى عقد اجتماع على مستوى القادة لمناقشة هذه القضية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إنه “تم إجراء اتصال هاتفي” بين الروس والأميركيين، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل لأن “نشر هذه المعلومات قد يكون له تأثير سلبي على مسار التفاوض”.

وأضاف خلال إحاطة صحافية حضرها مراسلون من وكالة فرانس برس، “تم الاتفاق على مواصلة الحوار”.

وكان بيسكوف قد صرح سابقا بأن موسكو “تقوم بصياغة موقفها” ردا على الخطة الأميركية التي أدخلت عليها كييف تعديلات.

بخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف النسخة المعدلة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولذلك، يستبعد أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن التقدم نحو إنهاء الحرب “بطيء ولكنه ثابت”.

بور-برو/خلص-ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية