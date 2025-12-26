زيلينسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

afp_tickers

2دقائق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، في سياق المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب”، مضيفا “أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة”.

وكان الرئيس الأوكراني كشف الأربعاء عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرى التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل أكثر من 19 في المئة من مساحة أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد دعا إلى عقد اجتماع على مستوى القادة لمناقشة هذه القضية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إنه “تم إجراء اتصال هاتفي” بين الروس والأميركيين، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل لأن “نشر هذه المعلومات قد يكون له تأثير سلبي على مسار التفاوض”.

وأضاف خلال إحاطة صحافية حضرها مراسلون من وكالة فرانس برس، “تم الاتفاق على مواصلة الحوار”.

وكان بيسكوف قد صرح سابقا بأن موسكو “تقوم بصياغة موقفها” ردا على الخطة الأميركية التي أدخلت عليها كييف تعديلات.

بخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف النسخة المعدلة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولذلك، يستبعد أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن التقدم نحو إنهاء الحرب “بطيء ولكنه ثابت”.

بور-برو/خلص-ح س/كام