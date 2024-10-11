زيلينسكي يلتقي البابا فرنسيس والمستشار الألماني في ختام جولة أوروبية

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس في الفاتيكان الجمعة، وسيتوجه إلى ألمانيا في ختام جولة شملت عواصم أوروبية هدفها الحصول على دعم من حلفاء بلاده قبيل دخول فصل الشتاء.

يسعى زيلينسكي لحشد الدعم العسكري والمالي خلال الجولة التي تستمر 48 ساعة فحسب وتشمل لندن وباريس وروما وبرلين، في ظل المخاوف من إمكانية تراجع الدعم لكييف حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الشهر المقبل.

وبعدما اجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على العشاء مساء الخميس، توجّه زيلينسكي صباح الجمعة إلى ثاني اجتماع خاص له في الفاتيكان منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.

ودعا البابا فرنسيس التي يعد زعيما روحيا لحوالى 1,4 مليار كاثوليكي حول العالم، مرارا إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

لكن الحبر الأعظم الذي التقى زيلينسكي أيضا خلال قمة مجموعة السبع في حزيران/يونيو في رابع لقاء مباشر بينهما، أثار حفيظة كييف في وقت سابق هذا العام بعدما حضّ الأوكرانيين في تصريحات صحافية على “رفع الراية البيضاء والتفاوض”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي مساء الخميس، تعهّدت ميلوني دعم كييف “طالما أن هناك حاجة لذلك”، معلنة أن المؤتمر الدولي المقبل لإعادة الإعمار سيقام في روما في تموز/يوليو.

أما في باريس، فأجرى زيلينسكي محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفى بعدها تقارير إعلامية أفادت بأنه يبحث شروط وقف لإطلاق النار مع روسيا.

وقال للصحافيين في العاصمة الفرنسية “هذا ليس موضوع نقاشنا”.

وأضاف أن التقارير “غير صحيحة. تنخرط روسيا كثيرا في التضليل الإعلامي، لذا فإن ورود (تقارير من هذا النوع) أمر مفهوم”.

– خطة للنصر –

رفض زيلينسكي أي خطة للسلام تنصّ على التخلي عن أراض لصالح روسيا، مشددا بأن على موسكو أولا سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وأفاد أيضا بأنه وماكرون بحثا “خطة النصر” التي عرضتها كييف لهزيمة روسيا.

وقال “نحتاج إلى دعمكم قبل حلول الشتاء”، مقرا بأن “الوضع صعب في الشرق” في ظل “نقص كبير” في بعض المعدات.

لفت ماكرون بدوره إلى أن زيلينسكي قدّم إطار “خطة للأسابيع المقبلة” وبأنهما ناقشا الاستراتيجية “للأسابيع والأشهر” المقبلة، من دون تقديم تفاصيل.

وشدّد الرئيس الفرنسي أنه أكّد على دعم بلاده “للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي”.

وأفاد زيلينسكي على تلغرام لاحقا بأنهما ناقشا إمكانية إنتاج فرنسا وأوكرانيا أسلحة بشكل مشترك.

وبعد اجتماعه مع البابا، يتوجّه زيلينسكي إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تنوي حكومته خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف العام المقبل.

– شتاء صعب –

تواجه أوكرانيا شتاء يتوقع بأن يكون الأقسى منذ أطلقت روسيا الغزو الشامل، في وقت تواصل موسكو ضرباتها على شبكة الطاقة الأوكرانية وتتقدّم في الجبهة الشرقية.

أسفرت ضربات روسية خلال الليل على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص بينهم فتاة وإصابة عشرة بجروح، وفق ما أعلن حاكم المنطقة الجمعة.

ووصل زيلينسكي إلى باريس قادما من لندن حيث عقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

وفي تصريحات أدلى بها بعد لقاء مع ستارمر في داونينغ ستريت، قال زيلينسكي إنه “حدد تفاصيل خطتنا للنصر”، مضيفا بأنها “تهدف لتوفير الظروف المناسبة لإنهاء الحرب بشكل منصف”.

من جانبه، لفت ستارمر إلى أن الاجتماع شكّل فرصة “لمراجعة الخطة والتطرّق إلى التفاصيل”.

شدّد زيلينسكي على أن أوكرانيا تحتاج لمزيد من المساعدات للتصدي لروسيا بعدما سيطرت الأخيرة على عشرات البلدات والقرى الصغيرة في الشرق.

وأعلنت روسيا الجمعة بأن قواتها سيطرت على قريتي جيلان دروغه وأوستريفسكه في شرق أوكرانيا.

يضغط زيلينسكي أيضا للحصول على موافقة لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى المقدّمة من حلفاء كييف لضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية.

وتتردد واشنطن ولندن في إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر خشية تسبب الخطوة في جر بلدان الناتو إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأفاد الرئيس الأوكراني بأنه طرح المسألة أثناء الاجتماع في داونينغ ستريت.

من جهته، قال روته للصحافيين “من الناحية القانونية، يُسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها إذا كانت قادرة على ضرب أهداف في روسيا، في حال شكّلت هذه الأهداف مصدر تهديد لأوكرانيا”.

وتم تأجيل اجتماع مقرر لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا السبت بعدما ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة كانت مقررة للمشاركة فيه من أجل التركيز على الاستجابة للإعصار ميلتون الذي يضرب فلوريدا.

بور-مكا/لين/ح س