زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس (الإليزيه)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يترأس ايمانويل ماكرون وكير ستارمر الخميس في الإليزيه، في حضور الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا لدول تقدم دعما عسكريا الى أوكرانيا، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين، مؤكدة معلومة أوردها مصدر أوروبي لفرانس برس. 

وسيعقد هذا الاجتماع صباحا عبر تقنية الفيديو بالنسبة الى رؤساء الدول والحكومات غير الموجودين في باريس، وفق الإليزيه.

واوضح المصدر نفسه أن المجتمعين “سيناقشون أمورا تتصل بالضمانات الامنية لأوكرانيا، وسيعرضون الخلاصات المترتبة من موقف روسيا التي تتمسك برفض السلام”.

وكان مصدر سياسي أوروبي اوضح في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار أي تسوية محتملة مع روسيا، و”الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس يحاولون التملص من جديد”. 

وأضاف “من غير المتوقع حتى الآن” أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.

هيمنت مسألة الضمانات الأمنية الأوروبية التي يفترض أن تحصل عليها أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة، على الحراك الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة. وتطالب كييف بهذه الضمانات لردع أي هجمات روسية مستقبلا.

وطُرحت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام أوروبية كترتيب أمني محتمل بعد انتهاء الحرب. وقال ترامب إن بلاده ستدعم أي خطة أوروبية لحفظ السلام، لكنها لن تنشر جنودا في أوكرانيا. 

ورفضت روسيا انتشار أي قوات حفظ سلام غربية في أوكرانيا. وقال الكرملين الأسبوع الماضي إنه ينظر إلى “مثل هذه المناقشات بشكل سلبي”.

بور-انت-فل/ب ق/ص ك

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
