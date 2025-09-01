زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس، بحسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي وكالة فرانس برس الاثنين، في ظل تعثر جهود واشنطن للتوصل الى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر “من المقرر عقد اجتماع” بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار أي تسوية محتملة مع روسيا، و”الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس يحاولون التملص من جديد”.

وأضاف “من غير المتوقع حتى الآن” أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.

هيمنت مسألة الضمانات الأمنية الأوروبية التي يفترض أن تحصل عليها أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة على الحراك الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة. وتطالب كييف بهذه الضمانات لردع أي هجمات روسية في المستقبل

وطُرحت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام أوروبية كترتيب أمني محتمل بعد انتهاء الحرب. وقال ترامب إن بلاده ستدعم أي خطة أوروبية لحفظ السلام، لكنها لن تنشر جنودا في أوكرانيا.

ورفضت روسيا انتشار أي قوات حفظ سلام غربية في أوكرانيا. وقال الكرملين الأسبوع الماضي إنه ينظر إلى “مثل هذه المناقشات بشكل سلبي”.

