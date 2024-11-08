زيلينكسي يهاجم من يطالبون أوكرانيا بتقديم تنازلات لبوتين

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن تقديم تنازلات لروسيا لوقف اجتياحها أوكرانيا هو أمر “غير مقبول” بالنسبة إلى أوروبا، بعدما طالبت موسكو الغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

وعقب إعلان دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، راحت كييف تكثّف الجهود لزيادة الضغوط على حلفائها للاستحصال على مزيد من الدعم في حربها ضدّ روسيا.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في تصريحات منفصلة الخميس استعدادهما للتواصل سويا بعد الفوز الكاسح الذي حققه الملياردير الجمهوري في انتخابات البيت الأبيض.

واغتنم بوتين فرصة مشاركته في منتدى فالداي في مدينة سوتشي الجنوبية ليوجّه عبر الإعلام التهنئة إلى ترامب بفوزه للمرة الثانية بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سيد الكرملين في إشارة منه إلى ترامب “إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعدّ لذلك. أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لأهنّئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

وفي الولايات المتحدة، أعرب ترامب عن “اعتقاده” أنّه سيتحدث قريبا إلى بوتين.

وفي مناسبات عدة، تباهى ترامب بقدرته على إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال ساعات وانتقد الدعم الأميركي المقدّم إلى كييف.

وتخشى أوكرانيا وغيرها من الدول الغربية أن تؤدّي أيّ تسوية إلى تشديد عزم بوتين وتوسيع العدوان.

ووجّه زيلينسكي خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بوادبست نقدا لاذعا لمن يضغطون عليه للرضوخ لبعض شروط بوتين القاسية.

وقال حسب نسخة من خطابه حصلت عليها وكالة فرانس برس “دار كثير من الكلام حول الحاجة إلى التنازل لبوتين والتراجع والقيام ببعض المساومات. لكن ذلك غير مقبول بالنسبة إلى أوكرانيا وغير مقبول بالنسبة إلى أوروبا”.

وهاجم بعض القادة الأوروبيين الذين لم يسمّهم، لدفعهم أوكرانيا “بشدّة” إلى إجراء مساومات.

وصرّح زيلينسكي “نحن بحاجة إلى عدد كافٍ من الأسلحة وليس إلى دعم نظري بالأقوال. ومعانقة بوتين لن تجدي. فالبعض منكم يعانقه منذ 20 عاما، في حين ما انفكّ الوضع يتفاقم”.

وقال زيلينسكي “أعتقد أن الرئيس ترامب يريد حقا (التوصل إلى) حل سريع. ولكن هذا لا يعني أنه سيحدث”. وذكر أيضا أنه أجرى محادثات في بودابست مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا.

– الغرب أمام “خيارين” –

في وقت سابق الخميس، طالبت روسيا حلفاء كييف بالدخول في مفاوضات مع موسكو إذا أرادوا وقف الهجمات على الأوكرانيين.

وقد أكد بوتين مرة جديدة الخميس أن موسكو مستعدة للتفاوض مع كييف على أساس “الحقائق الحالية” على الأرض.

من جهته قال رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنّب “تدمير الشعب الأوكراني”.

وصرّح شويغو خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا “الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مواتيا لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويله (أوكرانيا) وتدمير الشعب الأوكراني أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض”.

وجاءت تصريحاته في اجتماع لتحالف عسكري من الدول السوفياتية السابقة.

واعتبر شويغو الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، أن “الغرب يفقد زعامته الاقتصادية والسياسية والأخلاقية” وأن الآمال الغربية في هزيمة روسيا “فشلت”.

وكان زيلينسكي صرّح سابقا بأنه لولا المساعدة الأميركية، لخسر بلده الحرب.

ويشهد الجيش الأوكراني الذي يفوقه عدوّه الروسي عددا وعتادا، مأزقا في منطقة دونباس الشرقية حيث تتقدّم القوّات الروسية ببطء منذ أشهر.

وأعلنت روسيا أن قوّاتها سيطرت على قرية كريمينا بالكا التي كان عدد سكانها قبل الحرب أقل من 50 شخصا وتقع في منطقة دونيتسك الصناعية حيث دمِّرت الدفاعات الأوكرانية مرارا.

وشهدت أوكرانيا حيث يتوّقع أن يكون الشتاء أقسى من أيّ وقت مضى وابلا من القصف الجوّي ليلا في أنحاء مختلفة، بما في ذلك العاصمة كييف.

– 106 مسيرّات –

أوردت تقارير إعلامية أوكرانية أن سلطات منطقة دونيتسك تستعدّ للإعلان عن الإخلاء الإلزامي لسبع بلدات إضافية في المنطقة التي أعلنها الكرملين جزءا من روسيا في 2022.

وقتل شخصان في قصف طال المنطقة الخميس، حسب الحاكم المحلي.

وألحقت الهجمات بالمسيّرات التي أطلقتها روسيا ليلا أضرارا بمبان في مدينة أوديسا الجنوبية المطلّة على البحر الأسود حيث أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس بأن سكانا كانوا يتفقّدون المركبات والمساكن المدمّرة في ساعات الفجر الأولى.

وفي جنوب أوكرانيا أيضا استهدفت ضربات “مكثّفة” مستشفى في زابوريجيا، حسب الحاكم الإقليمي للمنطقة.

وتسبّبت هذه الهجمات بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 شخصا، حسب ما جاء في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الإسعاف.

وأعلنت الإدارة العسكرية أنها أسقطت 74 مسيّرة روسية في 11 منطقة مختلفة من أصل 106 مسيّرات أطلقت باتّجاه أوكرانيا.

بور-جس/شي-م ن/ب ق-جص