سائقو القطارات في بريطانيا ينهون إضرابهم

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وضعت نقابة سائقي القطارات البريطانيين “أسليف” حدا الأربعاء لإضراب شل على فترات منتظمة المواصلات في المملكة المتحدة على مدى عامين، بعد تصويت داخلي مؤيد لعرض يتضمن زيادات كبيرة في الأجور تم الحصول عليه الشهر الماضي.

وأعلنت النقابة عبر منصة إكس أن منتسبيها صوتوا بأكثر من 96% على “العرض الرامي إلى وضع حد لخلافنا الوطني حول الأجور”، بعدما أوصت بالموافقة على الاتفاق ووقف الإضراب.

ولزم سائقو القطارات التي تشغلها 16 شركة للسكك الحديد 18 يوم إضراب موزعة على سنتين منذ حزيران/يونيو 2022، مطالبين بزيادة في الأجور للتعويض عن التضخم المتزايد في بريطانيا.

وأعلنت النقابة ووزارة النقل في منتصف آب/أغسطس عن التسوية التي تنص على زيادة الأجور بأكثر من 14% على ثلاث سنوات، في مؤشر إلى التهدئة الاجتماعية السائدة منذ وصول العماليين إلى السلطة في تموز/يوليو.

وكانت النقابة رفضت في نيسان/أبريل 2023 عرضا سابقا بزيادة بنسبة 8% على سنتين معتبرة أنه “مثير للسخرية”.

وشهدت المملكة المتحدة في السنتين الماضيتين إضرابات طالت العديد من القطاعات مثل النقل والصحة والتربية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

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