The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سائقو شاحنات في البلقان يغلقون معابر حدودية مع الاتحاد الأوروبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأ مئات من سائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلقان بإغلاق العديد من معابر الشاحنات المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي الإثنين، احتجاجا على نظام للتأشيرات يحد من مدة إقامتهم في دول التكتل.

والإجراء الذي يسمح لهم بقضاء 90 يوما خلال فترة 180 يوما في الاتحاد الأوروبي ليس جديدا ولكن تمّ تشديد الضوابط المرتبطة به مع تحديث أنظمة الكومبيوتر في تشرين الأول/أكتوبر 2025 لتسجيل ومراقبة البيانات الشخصية على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.

وطالب السائقون الذين يعرقلون مرور البضائع بروكسل مرارا بالحصول على استثناء.

وقال نيدجو مانديتش من رابطة النقل الصربية لوكالة فرانس برس في باتروفسي وهو معبر حدودي رئيسي مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، “إنكم تعاقبون وتطردون وتسبّبون الضرر للاقتصاد الأوروبي بأكمله ولسكانه”. 

وفي مناطق أخرى من البلقان، أُغلقت جزئيا عشرات نقاط عبور الشاحن في صربيا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية والبوسنة بسبب الشاحنات المتوقفة. ويستمر هذا التحرك الذي نسّقته نقابات النقل البري لمدة تصل إلى أسبوع.

وقالت رابطة النقل في شمال مقدونيا في بيان، إنّ “السائقين المحترفين ليسوا سياحا أو مهاجرين غير شرعيين أو إرهابيين أو عمالا غير شرعيين”. 

من جانبها، أعلنت النقابات أنّها ستنهي التحرّك في حال قبل الاتحاد الأوروبي التحدث معها، وإلا فقد يستمر لمدة تصل إلى أسبوع.

الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لدول غرب البلقان، لا سيما وأنّه يمثل أكثر من 60 في المئة من التجارة التي يتمّ نقل غالبيتها العظمى عن طريق البر.

اوز-ال-بور/ناش/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية