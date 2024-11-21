سابع ثوران بركاني في آيسلندا في عام

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ثار بركان ليل الأربعاء-الخميس في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب آيسلندا، في سابع ثوران تشهده البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان إنّ “ثورانا بركانيا بدأ في سوندنوكاغيغار قرب ستورا سكوفيل في الساعة 23,14 ت غ” الأربعاء.

وهذا سابع ثوران بركاني تشهده البلاد في غضون عام واحد.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شقّ أفقي.

وردّا على سؤال لإذاعة “راس2” العامة، قال بينيديكت أوفيغسون الخبير في مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي إنّ الثوران لا يهدّد في الوقت الراهن أيّ بنى تحتية.

ومن المقرر أن تحلّق فوق المنطقة مروحية تابعة للدفاع المدني وعلى متنها خبراء متخصصون وذلك بهدف إجراء تقدير أولي لحجم الثوران.

وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ كانون الأول/ديسمبر، وآخرها يعود إلى نهاية آب/أغسطس وقد حصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها حيث يقع مطار ريكيافيك الدولي.

ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أيّ ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى آذار/مارس 2021.

وحدثت ثورانات أخرى في آب/أغسطس 2022 وكذلك في تمّوز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2023.

وآيسلندا هي موطن لـ33 نظاما بركانيا نشطا، أي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

سب/بم