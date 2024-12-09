ساعر: إسرائيل “أكثر تفاؤلا” بشأن التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة

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القدس/القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن إسرائيل أكثر تفاؤلا الآن بشأن إمكانية التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وسط تقارير عن أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) طلبت قوائم بأسماء جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات المسلحة في القطاع.

وأضاف أن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن عودة نحو 100 رهينة وأن فرص تحقيق ذلك تحسنت لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي في القدس “يمكن أن نكون أكثر تفاؤلا عن ذي قبل لكننا لم نصل لهذا بعد. آمل في أن نفعل” وكرر موقف إسرائيل المتعلق بتمسكها بإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع قبل الموافقة على إنهاء القتال وقال “لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون اتفاق بشأن الرهائن”.