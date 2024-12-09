ساعر: إسرائيل ‘أكثر تفاؤلا‘ إزاء التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن في غزة

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن إسرائيل أكثر تفاؤلا الآن إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وسط تقارير عن أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) طلبت قوائم بأسماء جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات المسلحة في القطاع.

وأضاف أن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن عودة نحو 100 رهينة وأن فرص تحقيق ذلك زادت، لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي في القدس “يمكن أن نكون أكثر تفاؤلا عن ذي قبل لكننا لم نصل لهذا (الهدف) بعد. آمل أن نبلغه”.

وكرر موقف إسرائيل المتعلق بتمسكها بإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع قبل الموافقة على إنهاء القتال، قائلا “لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون اتفاق بشأن الرهائن”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إن عزلة حماس في أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد تفتح الباب أمام اتفاق للإفراج عن الرهائن، لكنه أضاف أن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت مساعي التوصل لاتفاق ستكلل بالنجاح.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة إن حماس طلبت من فصائل أخرى في قطاع غزة البدء في جمع قوائم بأسماء جميع الرهائن الإسرائيليين والأجانب لديهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا.

ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل عن جهود الوساطة، لكنه قال إن الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة كثفوا الاتصالات مع إسرائيل وحماس.

وأحجم مسؤولون من حماس عن التعليق.

وأعرب مسؤول في جماعة فلسطينية متحالفة مع حماس عن أمله في أن تفضي المحادثات إلى التوصل لاتفاق.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين من حماس وفصائل أخرى احتجزوا نحو 250 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة خلال هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى أيضا إلى مقتل 1200.

وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 44700 فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك الحين.

وعبرت أسر بعض الرهائن عن تفاؤل حذر بعد لقاء مع نتنياهو يوم الأحد. وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين إن نتنياهو أبلغهم بأن الوقت حان لإبرام اتفاق لإعادة الرهائن.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة التوصل لاتفاق لكن ساعر قال إن موقف حماس السابق “ربما تغير في الآونة الأخيرة… لذلك إذا أبدى الطرفان الاهتمام بالتوصل لاتفاق فهناك فرصة أفضل لتحقيق ذلك”.

وقال مسعفون إن الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة تواصلت خلال الليل ويوم الاثنين. وأضافوا أن ضربة قتلت أربعة على الأقل قرب مخيم جباليا في شمال القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، قال مسؤولون صحيون إن فرق الإنقاذ انتشلت 11 جثة لفلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الليل ويوم الاثنين.

وقال سكان في مخيم المغازي في وسط القطاع إن دبابات إسرائيلية توغلت في المنطقة الشرقية من المخيم في وقت مبكر من صباح الاثنين مما أجبر بعض السكان على الفرار من منازلهم.

وقال مسعفون في وقت لاحق إن هجوما إسرائيليا على مخيم المغازي أودى بحياة أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و13 عاما، بينما أدت غارة جوية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة إلى مقتل ستة أشخاص.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات التي شنها على غزة يوم الاثنين.