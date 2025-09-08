ساعر: إسرائيل قبلت اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن إسرائيل قبلت اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست أن إسرائيل مستعدة لقبول اتفاق شامل لإنهاء الحرب، يشمل إطلاق سراح الرهائن وإلقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لسلاحها.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)