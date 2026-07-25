سامسونغ وإس كيه هاينكس تزودان شركات أميركية برقائق بقيمة 950 مليار دولار

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ستزوّد شركتا سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، عملاقتا صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، شركات تكنولوجيا أميركية، بينها إنفيديا برقائق الذاكرة بموجب اتفاقيات تبلغ قيمتها 950 مليار دولار، حسبما أعلن مستشار رئاسي السبت.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة الرئيس لي جاي ميونغ إلى سان فرانسيسكو لإجراء محادثات مع قادة قطاع التكنولوجيا الأميركي، بينهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وجينسن هوانغ رئيس إنفيديا، وداريو أمودي رئيس أنثروبيك، وهوك تان رئيس برودكوم.

وأوضح كيم يونغ بوم، رئيس ديوان الرئاسة لشؤون السياسات للصحافيين في سان فرانسيسكو أثناء مرافقته للرئيس، أن عملاقي صناعة الرقائق الكوريين الجنوبيين وشركات التكنولوجيا الأميركية اتفقوا على “مواصلة التعاون” في هذا القطاع.

تضم كوريا الجنوبية أكبر شركتين في العالم لتصنيع رقائق الذاكرة، وهما سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، إذ تُعدّ الرقائق المتطورة التي تنتجانها أساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور، كما عززت مكانة الشركتين التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الكوري.

ويتضمن الإعلان خطة إس كيه هاينكس لإبرام اتفاق تعاون مدته خمس سنوات، تزوّد بموجبه شركات من بينها إنفيديا برقائق ذاكرة تبلغ قيمتها 750 مليار دولار، وفق كيم.

ويتضمن كذلك مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليار دولار بين سامسونغ إلكترونيكس وبرودكوم، تتعلق بتوريد رقائق الذاكرة المتطورة وخدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

كدل/غد/جك