سام بانكمان فريد قطب العملات المشفرة المسجون يسعى للحصول على عفو من ترامب

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تقدم سام بانكمان فريد، مؤسس شركة “اف تي اكس” للعملات المشفرة والذي يمضي عقوبة بالسجن مدّتها 25 عاما بتهمة الاحتيال والتآمر، بطلب عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويدرج الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام لطلبات العفو التابع لوزارة العدل طلبا قدّمه بانكمان فريد للحصول على عفو، ويشير إلى أن حالة الطلب “قيد المراجعة”.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في كانون الثاني/يناير إنه لا ينوي منح عفو لبانكمان فريد البالغ 34 عاما.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أصدر الرئيس الجمهوري عفوا عن العشرات من مرتكبي الجرائم المالية كان آخرهم عضو جمهوري سابق في الكونغرس من ولاية إنديانا دين بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية.

وغزا بانكمان فريد الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، بحيث حوّل شركته الناشئة “اف تي اكس” التي أسسها عام 2019 إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن الثلاثين إلى نادي اصحاب المليارات.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر بعدما علموا أن أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة “ألاميدا ريسيرتش” التابعة لبانكمان فريد ايضا.

ودين من قبل هيئة محلفين فدرالية في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والاختلاس والتآمر الجنائي.

وقد استأنف بانكمان فريد الحكم.

كل/الح