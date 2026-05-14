سانشيز: إسبانيا “فخورة” بلاعب برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني

afp_tickers

2دقائق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس إن بلاده “فخورة” بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرت اسرائيل أنها “تحريض على الكراهية”.

وكان جمال رفع العلم الفلسطيني خلال موكب الفريق للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين.

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انتقادات إلى النجم الإسباني الخميس، قائلا إنه اختار “التحريض على الكراهية” ضد بلاده.

وجاء في منشور لكاتس على منصة إكس باللغة الإسبانية “آمل بأن ينأى ناد كبير ومحترم مثل برشلونة بنفسه عن هذه التصريحات، وبأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض أو لدعم الإرهاب”.

ودافع سانشيز، وهو من أبرز منتقدي إسرائيل وسبق أن وصف حربها في غزة بأنها “إبادة جماعية”، عن اللاعب الإسباني.

وجاء في منشور لرئيس الوزراء الإسباني على إكس “من يرون أن التلويح بعلم دولة هو +تحريض على الكراهية+، إما فقدوا عقلهم أو أعمى عارهم بصرهم. لقد عبّر لامين عن التضامن الذي يشعر به ملايين الإسبان مع فلسطين. هذا سبب آخر لنفخر به”.

وفي غزة، رسم فنّانون في مخيم للاجئين فوق أنقاض جدارية لجمال ملوّحا بالعلم الفلسطيني، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال مدرب برشلونة هانزي فليك إنه “لا يحبّذ” ما فعله جمال، لكنه أضاف “قلت له إن هذا خياره الشخصي، فهو بالغ”.

والعلاقات متدهورة بين إسبانيا وإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستدعت إسرائيل سفيرها لدى إسبانيا بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين في العام 2024، بينما أنهت إسبانيا رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل في آذار/مارس.

انم/كام-ود/الح