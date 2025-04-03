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سانشيز يندد بـ”هجوم أحادي الجانب” من واشنطن بعد فرض الرسوم الجمركية

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اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، تعدّ “هجوما أحادي الجانب” من الولايات المتحدة على أوروبا.

وقال الزعيم الاشتراكي خلال تقديم خطة دعم بقيمة 14,1 مليار يورو للقطاعات المتضررة، إن “الإدارة الأميركية قررت شن هجوم أحادي الجانب” على العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال زيادة “غير مسبوقة على الإطلاق” في الرسوم الجمركية.

ورأى أن الإجراءات الأميركية تشكّل “عودة الى حمائية القرن التاسع عشر، وهي في رأيي ليست طريقة ذكية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في عالم مترابط تماما”. 

كما يستند هذا الإجراء إلى تقييم “مخالف للحقيقة”، بحسب رئيس الوزراء الذي طعن خلال خطابه في الأرقام التي طرحها دونالد ترامب الأربعاء.

وأكد الرئيس الأميركي الذي أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أن الأخير يطبق تعريفات جمركية بنسبة 39% على المنتجات الأميركية.

وقال سانشيز “هذا غير صحيح. في الواقع، إذا نظرنا إلى الأرقام، يتبين أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض سوى تعريفات جمركية تبلغ حوالي 3%، حسب كل حالة”، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الرد “بشكل متناسب” و”موحد”.

وأضاف أن “يد أوروبا اليوم ممدودة، وستظل كذلك دائما، لأن الشعب الأميركي، قبل الحكومات، هو شعب صديق (…) لكن هذا لا يعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي”.

لمساعدة القطاعات المتضررة، وخاصة القطاع الزراعي، أعلن بيدرو سانشيز عن خطة دعم بقيمة 14,1 مليار يورو، خمسة منها مصدرها خطة التعافي الأوروبية لما بعد كوفيد-19.

وأوضح أن الخطة ستتضمن آلية مالية تسمح للشركات الأكثر تضررا من الحرب التجارية “بالحفاظ على فرق موظفيها” حتى تستأنف نشاطها الطبيعي.

وي-فاب/كام-ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية