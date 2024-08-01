سانوفي ستستثمر 1,3 مليار يورو في منشأة جديدة لإنتاج الأنسولين في ألمانيا

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أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي الخميس أنها ستستثمر حوالى 1,3 مليار يورو في بناء منشأة جديدة لإنتاج الأنسولين في ألمانيا، في موقعها قرب فرانكفورت.

وقالت المجموعة في بيان إن هذه المنشأة الجديدة، التي تناهز مساحتها 36 ألف متر مربع، “ستحلّ محلّ مصانع الإنتاج القائمة” بحلول عام 2029، في موقعها في هويشت قرب فرانكفورت.

وشددت سانوفي على أن المنشأة الجديدة من شأنها أن تتيح “ضمان إمدادات طويلة الأمد من الأنسولين الحيوي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، مع تعزيز مرونة الإمدادات الأوروبية”.

وقالت رئيسة مجلس إدارة شركة سانوفي بفرعها الألماني هايدرون إرشيك-هادييف في تصريحات أوردها البيان إن هذا الاستثمار الذي يحظى بدعم الحكومة الفدرالية الألمانية وحكومة ولاية هيسن ومدينة فرانكفورت، يشكّل “إشارة مهمة لقطاع صناعة الأدوية الحيوية”.

يغطي موقع هويشت سلسلة إنتاج الأنسولين بأكملها، بدءاً من تصنيع العنصر النشط وحتى تجميع الخراطيش والأقلام والمحاقن الآلية، بالإضافة إلى التوزيع العالمي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أعلنت مجموعة الأدوية الأميركية “إيلاي ليلي” عن استثمار بقيمة 2,5 مليار دولار في ألمانيا لتوسيع إنتاجها من أدوية مرض السكري.

وأعلنت المجموعة الدنماركية نوفو نورديسك، الأولى عالميا في إنتاج الأنسولين، من جانبها عن استثمار بقيمة 2,1 مليار يورو لتوسيع موقع الإنتاج الفرنسي في شارتر، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على العلاجات المضادة لمرض السكري والتي تُستخدم أيضاً لمعالجة البدانة.

بان/جك/رك