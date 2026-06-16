سبايس إكس تصل إلى المركز الخامس عالميا في ترتيب الشركات الأعلى قيمة

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أصبحت شركة “سبايس إكس” الأميركية الثلاثاء خامس أكبر شركة في العالم من ناحية القيمة السوقية، متجاوزة “أمازون” ومقتربة من “مايكروسوفت”، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها التاريخي للاكتتاب العام.

بعيد افتتاح بورصة وول ستريت قرابة الساعة 14,20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسهم “سبايس إكس” بنسبة 8,48% لتصل إلى 208,83 دولارات، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 2,7 مليار دولار.

تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون نحو 2,650 مليار دولار.

وتجاوزت “سبايس إكس” لفترة وجيزة الثلاثاء القيمة السوقية لشركة “مايكروسوفت” (نحو 2,918 مليار دولار).

وتتصدر شركة “إنفيديا” المتخصصة في تصنيع الرقائق، الترتيب بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار، تليها “ألفابت” (غوغل) و”أبل”.

ومنذ إدراجها التاريخي في البورصة الجمعة، ارتفع سهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك بنحو 40%، مدفوعا بإقبال من المستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات.

جمعت الشركة 86 مليار دولار الجمعة خلال طرحها الأولي للاكتتاب العام في وول ستريت، متجاوزة بكثير مبلغ 25,6 مليار دولار الذي جمعته شركة “أرامكو” السعودية عام 2019.

وكان الهدف الأولي المعلن هو 75 مليار دولار، إلا أن البنوك الشريكة للشركة لجأت إلى خيار يسمح لها بطرح عدد أكبر من الأسهم للبيع.

بور-ني/رك/ب ق