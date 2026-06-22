سبايس إكس تواصل تراجعها في وول ستريت مع انخفاض بنحو 10%

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استمر سعر سهم شركة سبايس إكس العملاقة في مجال الفضاء في الانخفاض الاثنين في بورصة نيويورك مع تراجعه بنحو 10%، بعد عشرة أيام من طرحها الأولي التاريخي.

وحوالى الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر السهم بنسبة 10,38% إلى 165,80 دولارا، بعد أن تراجع أيضا في الجلستين الأخيرتين.

لكن السهم حافظ على مكاسب بنسبة 22% تقريبا منذ طرحه الأولي للاكتتاب العام في 12 حزيران/يونيو، حيث تم تحديد سعره الأولي عند 135 دولارا.

واعتبر الخبير باتريك أوهير في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا تراجع فني “طبيعي” بعد ارتفاع سعر السهم خلال جلسات التداول الأولى.

لا تزال سبايس إكس ضمن أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية في العالم، متقدمة على شركة برودكوم المتخصصة في أشباه الموصلات وشركة النفط السعودية أرامكو، بقيمة سوقية تناهز 2168 مليار دولار.

لكن ربحية الشركة التي يقودها إيلون ماسك تثير تساؤلات أيضا، فقد قفزت الإيرادات إلى 18,7 مليار دولار عام 2025، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، لكن التكاليف ارتفعت بوتيرة أسرع، ما أدى إلى خسارة صافية قدرها 4,9 مليار دولار.

وأعلنت الشركة رسميا الاثنين عن إطلاق إصدار سندات، تأمل من خلالها جمع 20 مليار دولار.

ني/ح س/لين