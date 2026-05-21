سبايس إكس تودع ملف إدراجها في البورصة في خطوة نحو أضخم اكتتاب في التاريخ

نشر الأربعاء ملف إدراج شركة “سبايس إكس” للطيران والنقل الفضائي التي يملكها الملياردير إيلون ماسك في البورصة، وهو يستعرض الخطوط العريضة لما قد يشكل واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.

وكشفت الوثيقة التي قدّمت لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها “سبايس إكس” علنا معلومات مالية مفصلة، أن الشركة حققت إيرادات بلغت 18,7 مليار دولار عام 2025 وسجلت خسارة تشغيلية بلغت 2,6 مليار دولار إذ ضخت الأموال في تطوير الجيل التالي من الصواريخ والذكاء الاصطناعي.

وتنشط الشركة في العديد من المجالات بما فيها إطلاق الصواريخ وشبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) ومختبر الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي) ومنصة إكس.

ولم تكشف “سبايس إكس” المبلغ الذي تأمل في جمعه في طرحها العام الأولي، والذي ذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه يبلغ حوالى 75 مليارا، ولا القيمة السوقية للشركة عند الطرح.

وبحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن قيمتها السوقية قد تصل إلى 1,75 تريليون دولار، أي نحو ضعف إيراداتها السنوية، وهو رقم بعيد عن المعايير المعتادة.

كما أكد طلب الإدراج اعتماد هيكل أسهم ثنائي الفئة يضمن إبقاء السيطرة المطلقة على الشركة بيد ماسك بعد الطرح في البورصة، ليتجنب بذلك النزاعات المتعلقة بالحوكمة التي واجهها في شركة “تيسلا” حيث استهدف المساهمون مرارا حزمة مكافآته ومدى استقلالية مجلس الإدارة.

وبالتالي، سيسيطر ماسك الذي يُعد أغنى شخص في العالم، على نحو 85% من القوة التصويتية، بينما يملك حوالى 42% من أسهم رأس المال.

وكشفت الوثيقة أيضا وجود خطتَي مكافآت ضخمتين، من شأنهما أن تزيدا ثروة ماسك بمقدار 130 مليار دولار على الأقل.

ومن بين الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من حزمة المكافآت كاملة، تأسيس مستعمرة على كوكب المريخ تضم مليون نسمة على الأقل.

وبحسب الملف، تمثل “ستارلينك” مصدر الدخل الرئيسي للمجموعة بفضل مبيعات خدمة الاتصال بالإنترنت التابعة لها.

