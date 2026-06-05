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سبايس إكس توقع صفقة ضخمة لتزويد غوغل خدمات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي

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وقّعت “سبايس إكس” الجمعة اتفاقا ضخما في مجال الحوسبة السحابية، ستدفع “غوغل” بموجبها للشركة التي أسسها إيلون ماسك 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في ملف طرحها الأولي للاكتتاب العام.

وتشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد “سبايس إكس” المالية قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 حزيران/يونيو، بنية تحتية حاسوبية تضم حوالى 110 آلاف وحدة معالجة رسومية من “إنفيديا”، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من غوغل. 

وأشار الملف إلى أن “غوغل” ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في تشرين الاول/أكتوبر 2026، على أن تُطبَّق رسوم مخفّضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك.

ويمتد الاتفاق حتى حزيران/يونيو 2029، ما يعني أن المدفوعات الإجمالية المتوقعة على مدى مدة العقد سيبلغ نحو 30 مليار دولار.

وتُشبه هذه الصفقة اتفاقا مماثلا أبرمته “سبايس إكس” مع شركة “أنثروبيك” العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، استأجرت بموجبها “سبايس إكس” قدرات حوسبية في مراكز بيانات كولوسوس التابعة لها في ممفيس في تينيسي، مقابل 1,25 مليار دولار شهريا.

وبُنيت هذه المرافق في الأصل لتوفير القدرات الحوسبية اللازمة لشركة “اكس ايه آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك.

وأفاد ملف الاكتتاب العام الأولي لـ”سبايس إكس” بأن “اكس ايه آي” سجّلت العام الماضي خسارة تشغيلية مقدارها 6,4 مليارات دولار من إيرادات إجمالية بلغت 3,2 مليارات دولار.

وقال ناطق باسم “غوغل كلاود” في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس “إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية موقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا، جيميناي إنتربرايز، والذي فاق توقعاتنا”.

وأضاف أنه بعد 31 كانون الأول/ديسمبر “يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإشعار مدته 90 يوما”.

ارب/رك/الح

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