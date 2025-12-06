سبايس اكس تستعد لطرح أسهم بناء على تقييم لأصولها ب800 مليار دولار (وسائل إعلام)

تستعد شركة “سبايس اكس” الرائدة في مجال الفضاء والمملوكة للثريّ الأميركي إيلون ماسك، لطرح أسهم بناء على تقييم إجمالي لأصولها بقيمة 800 مليار دولار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدّة، وهو أعلى تقييم في العالم لشركة غير مدرجة في البورصة.

ويوازي هذا التقييم ضعف ما كان عليه في آخر عملية بيع أسهم قبل خمسة أشهر فقط.

وسيسهم نجاح هذه العملية في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون ماسك الذي أصبح في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع فوربز.

وتقول وسائل إعلام إنه ما زال يملك نحو 42 % من رأسمال الشركة.

ولم يشأ المسوؤلون في “سبايس اكس” الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

أسس إيلون ماسك شركة “سبايس اكس” في العام 2002، وفرضت نفسها فاعلا أساسيا في قطاع الفضاء، ولاسيما مع صواريخها “فالكون 9” التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في محطة الفضاء الدولية.

وتنوي “سبايس اكس” إرسال مركباتها إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين.

